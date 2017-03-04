黑暗的時代悲歌：愛爾蘭天主教墓穴挖800童遺骸(下)

前情提要：黑暗的時代悲歌：愛爾蘭天主教墓穴挖800童遺骸(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）Corless多年來調查當地收容所未婚媽媽的歷史資料，意外找到一份796名孩童的死亡證明，文件證實他們是當地居民，但在官方紀錄卻只找到2位的死亡紀錄，因此展開這項調查，2014年愛爾蘭政府也組成委員會隨著Corless進行調查。

文獻記載，1975年曾有兩位小男孩在這塊地區玩耍，不小心在地底下發現小孩的人骨，當時這塊地區被標示為收容所的化糞池地點，人們以為這是大饑荒時代掩埋孩童的場所，但事後Corless認為這可能就是那800名孩童的葬身地之一。

Corless告訴《衛報》，「所有證據都指向這裡是座大型墓穴」，她曾訪問過當地耆老，曾有人在夜晚親眼見過收容所的掩埋工作。

Corless因此根據《資訊自由法》(Freedom of Information Act)向圖姆爾鎮所在的哥爾威郡政府要求該區1925至1961年的家戶資料，但遭到拒絕，卻得到一份自1970年代開始當地的官方地圖與現址建物資料，Corless不滿，「政府顯然還不知道事件的嚴重性，這塊地區地底下就是墓穴掩埋處，但上方卻仍繼續建造大樓住家和遊樂場」，「大樓裡住的都是年輕家庭，他們的小孩就在這些遺體上嬉戲，而這些被掩埋的孩童卻連童年都沒享受到就逝世。」

遺體的確切位置至今仍不明朗， Bon Secours 的修女聲稱他們會配合委員會調查，但他們在1961年就已把收容所所有資料繳出去，所以對掩埋一事毫不知悉，他們的主管機關對法國紀錄片製作人說，「這裡沒有大型墳墓，也沒有證據顯示孩童都被掩埋在此，的確是找到一些骨頭，但這裡在大饑荒時代也曾掩埋過許多人。」

Corless痛斥這些天主教修女，「以前他們凌駕於法律之上，現在他們還想繼續藐視法律。」

愛爾蘭政府的孩童委員會負責人Katherine Zappone則表示，「這項發現是個令人難過的事實」，並向這些孩童的家人承諾會重新安置孩童遺體，並舉行追思會。