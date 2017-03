黑暗的時代悲歌：愛爾蘭天主教墓穴挖800童遺骸(上)

(台灣英文新聞/蔡佳穎 綜合外電報導)愛爾蘭政府官員證實,在愛爾蘭哥爾威郡圖爾姆鎮(Tuam)發現一座大型墓穴,裡面埋葬了達800具孩童遺體,證實了長達多年的調查結果,揭發愛爾蘭的1950年代宗教悲劇。

《衛報》報導,「母親與嬰兒之家」委員會(The Mother and Baby Homes Commission of Investigation)昨(3)日宣布,在前天主教收容所「Bon Secours Mother and Baby Home」的院址發現大型墓穴,涵蓋有20個小墓穴,每個墓穴都堆疊大量人類遺體,這些孩童年紀僅35週到3歲大,且都是在1950年代遭掩埋。

天主教收容所「Bon Secours Mother and Baby Home」於1925至1961年由天主教修女Bon Secours創辦,專門收留孤兒、未婚母親和她們的小孩,未婚的臨盆婦女會被送到這裡接生,修女也會受訓成護士與接生婆,產後貧窮的母親必須無償替院內工作一年以償還費用。

若是第二次未婚懷孕的婦女,生產後將會被送到鄰近的「瑪德蓮洗衣房」(Magdalene Laundries)做工,以「懲罰」她們不忠與再犯,教授Maria Luddy說,「這樣的行為儘管未明言是處罰,但等同於默許社會形成一股風氣,排擠或囚禁這些被視為不忠的女人,以保障社會善良風氣。」

多數母親在工作滿一年後就要離開,被迫與孩子分開,孩子由修女照顧、扶養直到長大被認領,有些會被送到美國、由當地天主教家庭非法認養,而母親也永遠不會知道孩子的去處。

另一篇報導寫道,愛爾蘭天主教會權傾一時,但歷史上虐待和怠忽兒童的醜聞時有所聞,一份1947年的官方訪查文件紀錄著,收容所內的孩童大多營養不良,被判定為過度憔悴或衰弱,報告也指出留產院的環境太過擁擠,共塞了271個孩童和61位媽媽,導致死亡率過高,1943年孩童死亡率高達43%,被要求找出原因降低死亡率。

這座大型墓穴的開挖因此證明了當地歷史學家Catherine Corless的多年調查:多數孩童因感染或營養不良而死亡,或僅是為了要降低兒童死亡率而被迫犧牲,天主教收容所直接掩埋剛出生的嬰兒或孩童,在當時是常見的現象。

