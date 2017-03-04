環保新革命 南市府推吐司金紙、牛奶棒線香

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台南廟宇密度冠全台，信仰文化市民的生活緊密連結。「和三太子一起等紅燈」、「三天兩頭鑼鼓喧天」，頻繁的廟會活動已成台南的文化特色。台南市府積極推動宗教活動優質化政策，設計「吐司金紙」、「線香牛奶棒」等文創商品，希望改變燒香、燒紙錢習俗，讓廟會活動更環保。

台南市府民政局長陳宗彥表示，此次由3位替代役男腦力激盪，發想出「金紙造型的吐司」、「以牛奶棒取代線香」。其中，金紙吐司還依民俗分成補運金、太歲金及月老金，上有各式神明圖像，一般金紙上的紅色金箔則用紅麴、地瓜粉及覆盆子仿製。民政局表示如此「一樣誠心、一樣保佑」，減少燒金紙，歡迎全國各大廟宇來「抄襲」。

另外，民政局亦設計出「媽祖印章」、「籤詩扭蛋」、「媽祖公仔」等代表廟宇特色的文創產品。陳宗彥希望，未來將這些宗教文創商品授權給各廟宇，並輔導金紙業者轉型，優化宗教內涵。

「宗教優質化」政策，除了實際改變廟會活動方式、更希望能夠帶給民眾新的環保概念，不燒香燒金也能獲得神明庇佑。只是「舉香」祭拜就可上達天聽、向神明陳述苦痛、心願，「燒金」表達信徒的誠心，到廟裡走動燒香，在多數民眾心底根深柢固，實在一時間難以改變。

近年，各大廟宇亦逐漸意識到焚燒金紙、燒香造成的空汙問題。既行天宮2014年中決議撤除香爐、供桌，希望信徒徒手拜拜，艋舺龍山寺也於去年底宣布最快今年3月全面禁拿香。台南市部分，環保局目前先朝一爐一香、金紙集中焚燒，逐步輔導推行，但響應的廟宇仍然不多。