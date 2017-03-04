歡迎入住「全球景色最差飯店」 醜圍牆期待打破以巴藩籬

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）大多數飯店都會以優美風景吸引顧客，但「築牆飯店」(Walled Off hotel)可不是這樣，飯店老闆說，「它是全世界景色最差的飯店」，全部10間客房每天只照射到25分鐘的陽光，但能夠在這座分隔以色列與巴勒斯坦、最具爭議的圍牆旁安靜睡個好覺，可能是以色列旅人最奢華的享受。

英國《衛報》介紹，這家飯店位於巴勒斯坦西岸城市伯利恆(Bethlehem)，是集飯店、博物館、藝廊與抗議喧嘩於一身的建築物，擺設許多藝術作品，並傳達飯店老闆強烈的政治立場，但他不是以色列或巴勒斯坦人，而是一位英國街頭畫家Banksy。

「築牆飯店」的設計都別出心裁，如鋪張的總統套房設計令人困窘，水柱會從像子彈掃射造型的水桶中飛濺至浴缸，若選擇一般套房，就會睡在從軍營中撿來的上下鋪，整間飯店的設計十分有趣又泛政治性。

一般客房的床鋪是這種軍營廢棄的上下鋪。(圖片來源：The Walled Off hotel)

所有客房都面朝一面厚厚的牆壁，有些房間可以遠眺山頭另一側如藥丸盒子般的以色列屯墾區，Banksy受訪時就說，「造圍牆的點子現在很熱門，但我早在川普之前就已經完成了。」

Banksy在十多年前來到伯利恆，在以巴邊界留下數幅畫作而後成為知名觀光景點，但那之後，伯利恆的朝聖與觀光經濟卻受到以色列嚴重控制以巴來往的政策而影響，所以這家飯店的成立就是期望能帶動當地觀光人潮與就業機會，特別是以色列人，Banksy希望「那些沒見過這麼近的圍牆、或沒到過巴勒斯坦的以色列人，都能來這裡走一走。」

飯店經理Wisam Salsaa也說，他想邀請所有人、包括以色列人都能到巴勒斯坦觀光，「我希望他們對我們更了解，如果彼此的認識加深，就能打破刻板印象。」

事實上，以色列人被禁止進入伯利恆和其他巴勒斯坦城市，儘管Banksy已經選了一個「名義上由以色列軍隊控制」的城市，代表以色列人可以合法進入，但所有從以色列到伯利恆的道路沿途都會經過巴勒斯坦控制區域，意味著這一趟旅程仍是違法的。

這棟建築物的前身是陶器工作室，擁有反烏托邦的殖民色彩，也曾有過被英國佔領的歷史，Banksy解說道，「英國人統治巴勒斯坦地區有100年歷史，因此這棟建築物的家具和設置帶有濃厚英國風與異國情調」，房間內的藝術品擺設也極具象徵性，例如一位以色列軍人和巴勒斯坦抗議民眾打枕頭戰的作品，棉絮就飄落在真的枕頭上。

房間內的藝術品也富高度政治性。(圖片來源：The Walled Off hotel)

電梯也被圍牆堵住，電梯門僅半開，另一邊被煤渣砌塊封住，上頭懸掛「機械故障」的牌子；大廳裡也有一排藝廊展示巴勒斯坦畫家的作品，策展人Housni Alkateeb Shehada說，因為這些畫家很難到其他地區旅行，只能透過這種方式希望讓他們的作品被更多人看見。

Banksy不擔心安全危險會阻擋旅客觀光的意願，說他已做足了宣傳，一定有很多西方人對於常去度假的濱海勝地感到厭煩，想換點口味來趟不一樣的旅程。