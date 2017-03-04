萬濤石嵐慢遊情 新北環教向前行

新北市政府教育局於)日舉行「萬濤石嵐慢遊情－萬里石門區域生態文史課程」專書發表會。該書完整呈現萬里與石門兩區有關地理、文史、產業及生態走讀等教育實施的珍貴資料，為新北市推動環境教育再立下一個新的里程碑。

新北市自民國99年起，每年皆會選定一至四個行政區出版區域生態文史課程專書，由區域內的國中小校長帶領學校行政及教師團隊，並邀請地方耆老及文史工作者，共同投入在地環境及文化的整理工作。專書完成後並配發給全市各公私立高國中小學校，豐富全市實施環境教育課程的資源，帶動全市師生對在地文化的認識與環境教育的紮根。至去年為止，已為11個行政區出版8本生態文史課程專書，而萬里、石門2區專書的接力出版，更可讓新北市師生對在地環境可運用的資源有更完整的認識。

新北市教育局長林奕華表示，新北市幅員遼闊，全市地理環境及在地資源相當多元化，實是實施環境教育的重要天然場域。去年邀集萬里、石門2區的學校及地方人士通力合作，歷經多次的走讀踏查與編輯校稿等會議，才產出「萬濤石嵐慢遊情」文史課程專書，不僅表示教育局對這2區環境資源運用的重視，更是為這2區居民在這背山面海的艱困環境與長久的打拚精神，留下最彌足珍貴的紀錄。尤其教育部近幾年致力推動戶外教育，新北市早已擬定並逐步推動全市各行政區生態文史課程專書的編製，為新北市實施戶外教育奠定堅實的基礎。面對十二年國教即將正式上路，本市積極推動「在地就學」政策，新北市各區域生態文史專書的出版，將讓本地學子能更清楚地認識家鄉、愛護本土在地資源及文化，進而致力在本市地方生活圈追求共存共榮的發展願景，彰顯新北市推動區域生態文史專書的前瞻眼光。