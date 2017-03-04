台六大學與對岸簽爭議承諾書限學術自由　府：不容限縮

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣多所大學與中國交流時，簽署承諾書，保證不涉及「一中一台」等議題或參加政治活動，引發高度爭議。教育部迄今掌握包括清華大學、中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學、世新大學等六校與中國的大學簽下政治承諾書。

截至周五晚，除清大、世新聲明一切依規定辦理，中華大學等四校也已提出「解釋」，強調未違法，指承諾書內容不是與合作學校新訂或補充的協議，僅提供給師生的說明，因此不需再向教育部進行申報程序，並強調交流活動與政治無涉，沒有違反兩岸人民關係條例。

行政院長林全在立院答詢指出，學術自由與言論自由應該被尊重，政治立場上的任何主張，都是言論自由的一部分，但「學術自由不應被政治綁住」；未來將就此部分提出基本原則，供對岸來處理。

林揆強調，任何政治性主張都不應涉入學校交流，但也希望兩岸能繼續交流互動。

府方：講學自由不容限縮

陸委會主委張小月強硬回覆，對岸這樣的要求「沒有必要、不恰當、也不合理」，且對兩岸學術交流沒有任何正面幫助，呼籲對岸不要有這樣的行為。

總統府發言人黃重諺表示，講學自由是民主政治最重要的環節之一，也是國家政治發展的基石，學術自由是憲法明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。做為民主國家，政府也會全力確保人民相關的權益不會受到任何危害。

國台辦：應尊重大學自願協商

對於上述事件，中國國台辦發言人馬曉光回應，中國大陸歷來鼓勵兩岸青年加強交流，陸生赴台就讀「理應有一個良好的學習生活環境」，兩岸相關大學院校在安排陸生赴台學習時，本著對學生負責的態度，透過自願協商，以「適當方式保障他們的學習不受政治干擾」，應該予以充分尊重。