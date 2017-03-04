週末溫暖高溫達24度  下周一連續濕冷三天

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）中央氣象局表示，今(4)天白天氣溫持續回暖，北部及東半部高溫可達攝氏20到24度，中南部更是有25至28度，感覺溫暖舒適，西半部大多時候都是以多雲到晴為主，只有東半部地區和北部山區雲量較多，偶爾出現局部性的短暫雨，整體而言是適合戶外活動的天氣。

明天白天大部分地區仍是穩定且溫暖的天氣，只有東半部地區可能有點局部短暫雨，溫度方面，各地的高溫都有機會來到24度以上，南部甚至在26到28度間。氣象局提醒，晚上開始隨著鋒面逐漸接近台灣，北部地區水氣會增多，降雨機率將提高。

下週一起至週三(6至8日)受到新一波大陸冷氣團及華南雲雨區的影響，台灣各地天氣變得不穩定，其中北部及宜蘭地區將轉為陰雨的天氣型態，白天高溫也會明顯下降，周一白天高溫18度，下周二、三清晨北部最低溫僅有13度，一整天都是較為溼冷的感覺，提醒民眾做好保暖。

吳德榮今天在氣象推廣中心「洩天機教室」也表示，下週一凌晨北台灣率先轉為有雨、氣溫下降，東部、東南部隨後也轉為有局部雨。目前模擬資料顯示，其最低溫不如前兩波低，但水氣很多，北台灣將轉為濕冷的天氣，中部也受到輕微影響、氣溫略降，山區偶爾有局部雨，南部受到的影響較小。

空氣品質預報方面，今天高屏地區為紅色警示，對所有族群不健康，金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，指標污染物為細懸浮微粒。