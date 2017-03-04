琉球漁船被扣押在緬甸月餘  繳1萬美元「罰款」後獲釋

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）屏東琉球籍漁船興川吉號1月25日航往緬甸高當漁港卸貨途中，遭緬甸軍艦以越區捕魚為由攔下扣留，台籍船長蔡瑞賢和9名外籍漁工無故遭軟禁船上，直到昨(3)日晚上緬甸政府收到1萬美元「罰款」後才獲釋。

船長姪子轉述蔡瑞賢通話內容指出，1月23日蔡瑞賢在印度洋作業結束，準備前往緬甸高當漁港卸貨，而航行3天到北緯10度、東經98度34分，約在泰國拉濃府與緬甸高當維多利亞角中間時，遇上緬甸軍艦，因自認沒有違法行為便繼續航行，不料隨後竟聽到槍聲。

蔡瑞賢驚聞槍聲後，立即停船察看，對方除登船檢查外，還將船上所有船員都帶到軍艦上，接著一行人被留滯在海上，5天後緬甸軍方又派員將他們載到緬甸港口，之後便如軟禁般，將他們扣在船上一直到昨晚，期間軍方雖會定時送食物給他們食用，但一直不表明扣留原因及目的。

「到底為什麼會被扣？」蔡世孝憤怒地說，3天航行中蔡瑞賢完全沒有作業，更沒有涉及任何不法情事，緬甸政府怎麼可以沒有理由亂扣押，而案發時合作的代理商有允諾會幫忙，但過了1個多月都沒有消息，所以昨日才會決定向東港漁業電台通報求救，盼透過政府力量救回家人。

昨晚6時許，緬甸政府發出釋放公文，承認是緬甸軍艦誤認興川吉號要越區捕魚，才會扣押漁船，琉球區漁會說，代理商有和緬甸政府簽為期三個月的漁業合作約，代理商解釋，陳姓代理商表示，因合作期限將屆，當天是要進入緬甸高當港銷關，他們是要趕在合作期限結束前進港辦理銷關手續，才會以7至8節的速度航行，並不是在捕魚。

緬甸漁業部接受代理商的說法，但海軍和其他單位不認同，仍決議處1萬美元罰款，罰款已繳納，下午才收到緬甸釋放人船的公文。而緬甸政府原定在昨晚9時許釋放漁船、船員，不料當中因有船員證件過期，要先繳交過期罰款，又改成今(4)日早上釋放。

蔡世孝怒斥，「我們沒有違法，為何還要被罰錢，形同擄船勒贖！」家屬接獲釋放消息時，雖然開心但也無奈。他們說，這1個多月的漁工薪水、漁獲營收等百萬損失要找誰賠，船長已負債百萬在跑船，一個人又要獨立扶養3個小孩，錢都還沒賺到就要賠一堆錢，且還是沒來由的賠，這樣如何叫人心服。

興川吉號船長蔡瑞賢今天上午接受中央社記者電話採訪時表示，1月25日被緬甸扣押在高當港，經過漁業署和外交部及船務公司的協助，終於在今天上午完成相關手續，早上7時離開高當港，預計6日抵達泰國普吉島。