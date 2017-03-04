〈時評〉莫因毒品案賠上國家形象



國軍清泉崗基地的毒品案，愈演愈烈，軍方若是擔心顏面無光，仍然抱持家醜不可外揚的心態，將再度重創國軍威信，連帶使得軍方的士氣大受打擊。



幾年前的洪仲丘案，起因於軍方的封閉體系，當時，在社會各界的輿論壓力下，促成軍事審判法的修正案，在非經總統宣戰的承平時期，軍人審判從軍法體系全面移轉到司法單位。



不過，清泉崗基地毒品案爆發後，再度證明軍方處理的心態相當被動、保守。儘管國防部宣稱，第一時間即將物證保存，移送台中憲兵隊查處，並聲請台中地檢署檢察官偵辦，但第一時間到底和案發間隔多久，答案只有軍方知道。



另外，國軍也指稱，安非他命數量散落多處陸續查獲，依照台中地檢署公布的數據，疑似查獲毒品51包；即今，數量卻是不斷增加，何況這些毒品不可能是由檢方撿到，多數是軍方移交到地檢署，這中有無黑數，啟人疑竇。



更令人可疑的是，營區內查獲的毒品是安非他命，篩檢結果出爐後，卻是毒性更強的海洛因，安非他命從何而來？有無查獲到海洛因？同樣令外界留下不少疑問。



不僅如此，到底哪些人染毒，軍種、職務，或是位階，都未對外完整說明，若是軍官帶頭，而且是飛行軍官，茲事更體大，軍方單位可能為了避免事態擴大，選擇隱瞞這些訊息，影響到的不只是國軍形象，更直接衝擊到國家安全。



國軍營區向來是一個特殊的單位，一般人不得其門而入，就算檢方要進入索搜，也得到經過層層關卡，光是從營區大門的通報，到要索查的地區，可能就要花上一些時間，這段期間內，軍方若有意掩滅物證，檢察官也無可奈何。



要解開這些謎團，得靠國軍自己，若是刻意誤導或欺騙，事蹟敗露、查出真相後，誰還敢相信軍方？

（作者李平華，資深媒體人）