比特幣報價首度超越黃金 市場分析兩大原因

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）電子貨幣比特幣(Bitcoin)價格今(2)日飆至歷史新高來到1,251.32美元，首度超過1盎司黃金報價1,242美元，亦即如今比特幣比黃金還值錢。

金價在美元指數躍兩月高的衝擊下挫至情人節低點，但與此同時比特幣卻飆至歷史高，兩者報價首度交錯，如今比特幣已比黃金還值錢！

MarketWatch、Forbes等多家外電報導，根據《CoinDesk》網站報價顯示，比特幣今年升勢凌厲，今(2017)年以來已累升超過25%，2日更拉升至歷史新高1,251.32美元，已超越COMEX 4月黃金期貨1,232.90美元，相比之下，金價今年以來累升僅8%。

其實自今年2月開始，比特幣價格就已暴漲30%，漲幅遙遙領先道瓊工業指數的4.7%，還曾在2月初於中國部分交易所短暫超越黃金，成為2月表現最搶眼的資產。

比特幣近日愈升愈高，市場分析有2大原因，一是川普鬆綁金融業監管，美國證交所預計將在11日批准第1檔比特幣ETF(指數股票型基金)掛牌，吸引許多投資人與交易商買盤進場卡位；再者，在人民幣續貶下，中國投資人紛紛購買比特幣抗貶，進而拉抬比特幣走勢。

比特幣誕生僅8年，在2013年年底大漲時，部分交易所的交易價格一度升至1,242 美元，但接下來出現快速崩盤，進入約 2年熊市，價格滑落到200美元；2015年又起漲，主要原因是中國需求增加。

分析師指出，若比特幣ETF真的掛牌上市後，投資人的大筆資金將蜂擁而至，恐引起價格大幅波動，提醒買家應小心謹慎，避免追高殺低。

《傻瓜投資貴金屬》一書作者Paul Mladjenovic也認為，比特幣交易的時間太短、價格動盪，還未建立自己的地位，仍無法取代黃金白銀做為可靠長期保值的工具，現在仍然是「投機者的市場」，需要更多的穩定性及耐久性。