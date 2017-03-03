鉅大投資障礙、新聞自由氾濫  5專家分析台灣媒體影視產業趨勢

（台灣英文新聞／蔡佳穎 台北報導）「2017台灣媒體影視產業未來發展與投資趨勢論壇」3日在台北花園大酒店舉辦，邀請產官學界專家針對台灣媒體影視產業的現況及發展趨勢進行分析，受邀主講人分別從不同面向討論台灣媒體發展，見解精闢，論點深刻，發人省思。

TVBS東森財經專家黃世聰針對台灣媒體影視產業投資現象進行評議，指出因新載具與新平台崛起如網路直播、世界逐漸拉平使中日韓娛樂產業大舉進佔台灣版面，加上台灣面臨中國人才與資金的掏空壓力，使台灣電視與電影產業面臨困局。

黃世聰分析現今台灣的投資市場現況，一是因媒體影視產業的評價機制不明確，導致投資人對此項產業仍然陌生，二是台灣狹小的市場規模成為業者投資障礙，三是台灣對智慧財產權仍不夠重視，四是政府對產業的協助過少。

黃世聰表示，台灣投資人關注的其實是影視產業如何走向國際市場，而這有賴背後龐大資金與政府法令支持，台灣應鬆綁法令與資金限制、協助產業吸引資金，並針對內容進行更高品質的轉型，才能讓影視產業朝向正向循環發展。

崑山科技大學公共關係暨廣告系主任何性東則談到近年來較受關注的台灣媒體產業秩序與新聞自由問題，指出因缺乏媒體產業秩序的規範，造成今日新聞素質普遍低落，某些真正與公眾利益相關的新聞如台數科併購東森一事，就無法在新聞台看到，如此新聞媒體將喪失教育大眾的社會責任。

何性東提出，為何現今社會在打著新聞自由的名號下，有些真正該被關心的新聞卻沒被討論到，值得深思。

社民黨全國委員苗博雅接續談論「反媒體壟斷」的議題，她強調多元優質的言論是深化民主的必要條件，因為新聞媒體是民眾獲知資訊的重要管道，這也是為什麼反媒體壟斷這麼重要，在2012年掀起如此之大的波瀾。

苗博雅提出制定「反媒體壟斷專法」的重要性，這項專法來自於三項需求，一是消費者(人民)需要優質多元的內容，二是業者需要清楚的遊戲規則，三是媒體工作者需要更好的勞動環境，專法就應該針對上述三項需求提出解決辦法。

關於具體的解決辦法，苗博雅認為制訂清晰的併購審查事項十分重要，包括資金來源、限制水平與垂直整合、規範異業結盟等，同時也須登載細緻的編輯室公約，包括還給編輯台自主權以及確保媒體從業人員基本的勞動條件。

苗博雅呼籲立法院盡速擬定草案、加快法案動態，也呼籲社會大眾共同關心立法進度，讓這項從2012年即開始推動的呼籲能盡早落實。

中華數位媒體教育培訓協會秘書長翁建發則從法規切入，談論台灣電信法規與台灣媒體市場發展趨勢，包括既有的電信法、廣電三法與攸關國內電信、有線電視、頻道、網路影音串流服務(OTT)及內容產業發展的「匯流五法」，其中，限制黨政軍三家入股比例的黨政軍條款又是引起最大爭議的原因。

翁建發建議，台灣應把OTT服務做大做好以面對全球大廠如Facebook或Netflix的競爭，也應致力於解決台灣媒體市場及人才停滯現象，更須提防中資操弄媒體危及國家安全，而電信法規的修法無異就是確保台灣媒體市場健全發展的重要工具。

最後一位由前國安會諮詢委員謝立功談論媒體發展與國家安全相關議題，在台灣媒體產業發展中最敏感的問題之一就是中資挹注，事實上各國都曾對中資入主該國電網產業或收購案抱持質疑保守態度，案例所在多有。

但全球資本市場的快速流通實在很難百分之百阻擋中國資金，謝立功說，要限制中資在多少門檻、如何追溯資金來源等都難以透過立法的方式阻止，且上有政策下有對策，如何在操作面實質阻擋中資進入，實為一大難題。

但謝立功認為，台灣市場不需對中資過度屆慎恐懼，但需理性思索對策並遏制媒體亂象的延續，才是真正有益於台灣媒體影視產業發展的應對之道。

本次論壇不僅邀請以上主講人，也邀請了多位貴賓與會，包括澳門傳媒集團副總裁王孝慈、中華數位媒體教育培訓協會理事長李碩敏、銘傳大學傳播學院院長倪炎元和證券投顧財經專家張宇明共襄盛舉，期望為台灣媒體影視產業的未來發展提出深刻建言。