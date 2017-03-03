義美高志明：熱烈支持台灣農民轉作「低耗水」農作物

（本文轉載自高志明「環保食安志工」臉書專頁）

一、繼上(2)月中，本公司宣佈願高價契作符合豆奶製造品種的「台灣產黃豆」300,000公斤、適合榨油的「台灣產苦茶籽」300,000公斤之後，本公司發覺目前「台灣苦茶樹」並不多，新樹栽培需時4~5年，因此，修正願以契作10~15年的條件，與「願意轉作的農民」契作訂購「台灣產苦茶籽」。

二、此外，願意增加契作「極低農藥殘留」(友善農法)的「台灣產 紅棗鮮果」；廠交價格：275元/公斤；數量100,000公斤/年；可以契作長達10年。

三、以上農作物所需耗水量，與「水稻耕作」比較，可以節省大量用水。

四、目前適用「台灣產黃豆」品種：高雄9號、台南10號、金珠；應該還有其他適用品種，尚有待測試；一經測試合適，則會儘速公佈。廠交價格：75元/公斤；可以逐年契作。

五、日前公佈適合榨油的「台灣產苦茶籽」契作廠交價格：215元/公斤；將調高為225元/公斤(帶殼)；320元/公斤(無殼)。

六、歡迎真正有意願合作的農會、農民，於上班時間來電聯絡本公司採購部：陳資深經理02-2351-9211#350、呂副理02-2351-9211#333。

七、其他尚有多種「耗水量低．附加價值高」的農作物，非常適合台灣農民、農業耕作；本公司尚在積極研究測試中，將陸續公告契作、收購。