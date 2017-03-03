河馬、鱷魚遭虐死 動物園動物權益亮紅燈

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在薩爾瓦多動物園的動物明星被凌虐致死後的一週內，又傳出有動物被惡意的群眾攻擊導致死亡的難過新聞，動物虐待的新聞開始受到關注。

台灣在中美洲地區的邦交國薩爾瓦多本來有個動物明星，牠是一隻叫做Gustavito的河馬，深受觀光客的愛戴，不過在一週前的一個晚上，有不明的入侵者潛入動物園，以鐵棍、利石、冰錐、刀械等各種不同的利器與鈍器對這隻河馬施暴。

受到施暴的Gustavito不吃不喝兩天後，動物園管理員才反應過來情況不對勁，雖然緊急派出獸醫及生物學家進行治療，仍因為身上的撕裂傷與瘀傷，讓這隻河馬在四天的痛苦掙扎後辭世。

這起動物虐待事件引發了薩爾瓦多全國上下的憤怒，除了促成大量網友以「Gustavito請原諒我們」(Forgive us, Gustavito)在網上留言以外，更造成當地政黨提出修正案提高虐待動物者的刑期。

薩爾瓦多的事件仍未平息，突尼西亞的首都突尼斯又發生了另一起虐待導致動物死亡的事故。

一群貝爾弗萊德動物園(Belvedere Zoo)的觀光客朝柵欄內的鱷魚投擲石頭，導致鱷魚因為顱內出血而死亡，動物園方憤而在臉書上公開鱷魚的死亡照片，而在鱷魚滿是鮮血的頭部旁，是許多削尖的木棒，跟大小不一的石頭。

動物園的獸醫Amor Ennaifer告訴《法新社》，有時候很難去想像為什麼遊客會朝欄內的動物投擲石頭，這些丟東西的事件中，又以獅子、鱷魚等猛獸被攻擊的次數最多，學校假期期間，攻擊發生的頻率更是會呈直線上升。

Ennaifer指出，動物園內有超過150種動物，因此不可能每個籠子前面都有警衛監視，遊客學會尊重園內的動物才是最直接的解方。