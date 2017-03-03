宣示主權！中國料改造爭議島嶼成「夢幻婚禮勝地」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在美國派出卡爾·文森號航空母艦(USS Carl Vinson)前往南海「保護航行安全」之後，中國決定在此時給予回應，用其他方式宣示自己對南海地區的主權。

去(2016)年6月，中國政府宣佈將開始籌劃「南海之旅計畫」，打算把爭議地區的島嶼打造成如同馬爾地夫般的海島度假勝地，除了已經開始在南沙群島中的人工島構築遊客俱樂部、運動設施等建築外，也宣布未來該地區將成為「夢幻婚禮勝地」。

就在昨(2)日，中國首次組織了「西沙群島之旅」，派出了一艘遊艇前往爭議島群「旅遊」，第一次兌現了去年的宣言。

這艘名為長樂公主號的遊艇，船上設有82間客房，還有提供娛樂、飲食、購物、醫藥和郵政等服務，最多可以搭載499人，不過這次它從最南端省分海南島的最南方城市三雅市出發時，只有載著308名遊客前往西沙島群中的新月群島旅遊，並無滿員出航。

每年大約有價值5億美金的貨物途經南海地區，北京政府不只宣稱整個南海都是中國領土，更在原本的礁石上擴建人工島嶼、飛機跑道和港口等設施，宣稱如此一來會增加該地的安全程度，組織旅遊則是中國所想出，最新的主權宣示方式。

在週四的中國人民政治協商會議委員會第十二屆五次會議上，發言人王國慶除了重申南海是中國自古以來的合法領土，因此有權在該地建造任何設施外，也宣稱中國藉由與許多國家的合作計畫提升該地警戒，代表比起其他南海周遭國家，中國明顯要更重視南海的航行自由與安全。

除了中國外，台灣、越南等國都宣稱擁有南海地區主權，皆對中國的旅遊行程表達了一定程度的不滿。