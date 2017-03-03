美元升值、日圓貶值 日迎來經濟回溫？

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在歷經整整一年的經濟衰退後，藉著搭上國際能源價格上漲的順風車，日本的消費者物價指數(CPI)在一年來的疲弱後，首次見到了上升，這是日本政府對通貨緊縮的長期抗戰後，一次罕見的勝利。

政府公布的數據顯示，相比去(2016)年1月，包含油製品等的核心消費者物價指數成長了0.1%，這是從2015年12月開始以來的第一次成長，然而，同時間的家庭消費額卻下降了1.2%，這就解釋了為什麼實際上的經濟成長與通貨膨脹，來的比政策制定者期望的晚。

美國的貿易保護政策再起，對日本這個全球第三大經濟體產生不小的影響，對其他以出口導向政策為主的亞洲國家也是如此，儘管提升薪資是刺激經濟成長最重要的方式之一，私人企業極有可能會不樂於提升員工薪資，分析師更指出，如果薪資未能成長，可能抵銷日本央行為了將通膨率提升到2%所作出的努力。

現階段，日本經濟離2%的通膨率還有很長的一段路要走。

許多分析師認為，由於美元強勢看漲使日幣貶值，日本的CPI很可能會被推上1%，日幣的貶值將導致進口產品漲價，藉由能源價格反彈和日圓貶值的同時作用，今年日本的通貨膨脹很有可能會加速。不過第一生命經濟研究院首席分析師新家義貴指出，2%經濟成長的目標仍然很遙遠，如果薪資沒有跟著成長，高物價、低薪資限制了人民的消費力，經濟成長並不會很可觀，對GDP超過一半來自於國民消費的日本更是如此。

意外的是，日本雖然成功讓失業率來到20年來的新低，從去年12月的3.1%失業率降到今年1月的3%，產能卻未能上升，事實上，在政府公布的1月工廠產值數據可以看出，產值在六個月來第一次出現衰退，這是一個警訊。

雖然藉由持續的量化寬鬆政策的日圓貶值，成功讓企業獲利增長，但是日本經濟成長的前景，現在看來依舊黯淡。