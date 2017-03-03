敘利亞內戰協商死線將至 談判仍膠著

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）敘利亞的內戰進入第6個年頭，在阿勒波爭奪戰結束後，不知道第幾次召開的停戰協商依舊沒有結果。

在聯合國主辦的日內瓦和談上，一個禮拜的會談仍然停滯不前，沒有任何結果，敘利亞政府的代表指控主導談判的反對方，試圖「綁架會議進行」，並表示如果談判失敗，一定都是反政府勢力的責任。

除此之外，之前簽訂的停火協議雖然仍有效，但是其實形同虛設，而隨著本來就已經脆弱的停火效力逐漸減弱，談判桌上上的情勢也變得更加不確定，甚至可能連最基本的條件都會談不攏。

敘利亞政府的談判代表Bashar al-Jaafari在與聯合國特使Staffan de Mistura會面過後，在談判開始三天後首次舉辦記者會，指稱由於「利雅德集團」中含有反政府武裝的「恐怖份子」，敘利亞政府不能允許也不接受由利雅德集團掌握談判進度。

利雅德是沙烏地阿拉伯的首都，利雅德集團即是指總部設在利雅德，身為主要反阿塞德政權勢力的高級談判委員會(High Negotiations Committee)，他們將莫斯科與開羅為首的集團視為親俄份子，呼籲對方倒戈加入利雅德一方。

然而，雙方的爭議點究竟在哪？癥結在於，是否要將反恐納入和談條目中。

在聯合國的主導下，安理會第2254項決議提出了敘利亞和談的三項重要條件：有效治理、擬訂新憲法，以及在聯合國監督下舉行的選舉，不過阿塞德政權的代表堅持須將「反恐」加入條件當中。

在Jaafari召開記者會後，反對方談判代表Nasr al-Hariri在面對質問時，迴避回答是否將接受第四條件的問題，事實上從談判開啟以來，由於擔心阿塞德藉此稀釋改政府改組的目標，利雅德集團一直很猶豫是否要在和談中加入反恐次一要件。

為了促成和談，聯合國更向利雅德集團保證，他們所在乎的政府武力使用，包括集束炸彈、生化武器等問題，也會被納入「反恐」的內容當中，不過除了這些條件外，反對方也主張要把伊朗政府暗地支持的政府編外武裝放入規範當中。

隨著談判的死線將至，似乎新的協議也將破局，不過對於在停火協議達成後仍然交戰不停的內戰雙方，是否達成協議是否這麼重要，似乎也是個問題。