IG美食照的背後：知名主廚到美食雜誌的文化霸權

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）一位波蘭的美食專業攝影師Celeste Noche日前發表了一則廣播談論「充滿種族主義的三明治」，說明有些攝影師可能在三明治的照片中不經意透露了對種族、性別與階級的觀念，Noche說在某些美食名人的IG或美食雜誌的照片裡，經常犯的錯誤就是：攝影師對眼前食物的不夠了解，傳遞了根深蒂固的文化刻板印象與誤解。

美媒Quartz報導，Noche說，「我們很難離開以西方社會為主的大眾文化，認為那才是既定的『正常』現象，任何其他事物都會被視為『正常以外』」，這導致人們給予不熟悉的食物太多異樣眼光，因為他們不知道或不曾體驗過這類食物的存在。

知名主廚Andrew Zimmern就曾在他的網站po出經典菜餚「菲律賓醬燒肋排」的食譜與照片，這張照片乍看之下沒問題，但旁邊擺設的筷子就大有問題，Noche說，「菲律賓人吃飯多用湯匙、叉子或雙手，很少用筷子，這張照片誤解了亞洲人的飲食文化。」

這張照片凸顯了廚師對菲律賓菜餚的錯誤認識。(圖片取自主廚Andrew Zimmern的網站)

另一種常見的錯誤就是把筷子直插入碗中，Noche解釋這種行為在亞洲人看來是很沒禮貌且不吉利的。

除了個人廚師或美食家，知名雜誌或刊物也會犯這種錯誤，美食雜誌Bon Appétit去(2016)年9月在一篇題為「告訴你該如何吃越南河粉」的內容中，拍攝一位費城白人廚師Tyler Akin解釋如何食用越南河粉的影片，並稱這是「食物流行趨勢」，立即引發網路劇烈批評，指稱該雜誌以一位白人廚師的西方權威強勢詮釋亞洲飲食文化。

事後該雜誌主編出面道歉，一位越南廚師也投書批評Bon Appétit在該期文章中把越南河粉稱為「新型拉麵」，只把它視作「一項時尚的食物」，忽略了河粉在越南文化占據的長久歷史意義。

圖為越南河粉。(圖片取自Flickr)

Noche解釋，「Bon Appétit的主廚在撰寫文章、拍攝照片和詮釋這項食物的過程中，忽略了他們被賦予描繪這項非西方食物的權力。」

另一個更知名的例子是美食網站Saveur的兩名白人廚師去年撰寫並拍攝有關菲律賓主廚Dale Talde的文章，Noche說道，「一開始我對於兩道菜放在麻將桌的照片很訝異，對我來說這就像把食物放到大富翁遊戲的紙板上」，而風波出現後，Saveur才解釋他們把麻將桌當成對在餐廳工作的Talde父親的尊敬，而非如外界所形容，是兩位美國白人把食物放在中國的遊戲桌上。

除了上述專業美食家犯的錯誤，業餘的美食IG愛好者也常會在非西方、不熟悉的亞洲食物旁擺上多餘的裝飾「以顯美感」，最常見的就是「不正確的器皿」，例如在泰國人吃飯多用叉子，但有些IG發文者會在泰國料理旁擺筷子；或是逕自在食物旁點綴胡椒粉或香料，但其實多數亞洲餐桌上並不會直接出現蔬菜的菜葉或小碗薑黃。

這種情況只要簡單瀏覽一下Google就可以發現，搜尋亞洲食物的照片會發現很多食物旁邊都配有筷子或各式調味品，但搜尋義大利麵或西式料理，就只會看到單獨的一盤麵，很少會有刀叉、或是紅白餐巾等不必要的裝飾。

Google搜尋亞洲食物就會發現，食物外還會多了許多餐具和裝飾。(圖片來源：台灣英文新聞)

這樣的食物照往往透露出攝影師對食物的理解和詮釋，他們如何看待這個世界、對不熟悉的事物又知道多少，以及他們自認為在世界飲食文化中的地位，對有些人來說，泰國料理也許是閒暇時候淺嚐的異國風情，但對其他人來說就是與文化遺緒的直接連結。

Noche呼籲業餘美食攝影師該對鏡頭下的食物做一番認真的了解，「別隨便就說你不習慣的食物很噁心或很奇怪，其他文化的存在不是為了要讓你『發現』；而當你四處旅行拍照時，也請尊敬地向雙手做麵的老太太尋求拍照許可。」

食物照不是拿來炫耀，你可以把他當作分享他人文化與故事的更好工具，而不是強迫別人融入你的文化。