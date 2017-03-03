干預學術自由！立委指清華大學也簽署類似承諾書

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）繼世新大學被爆出與對岸大學簽署承諾書保證課程內容不涉及政治敏感活動後，民進黨立委陳亭妃今(3)早再踢爆，國立清華大學也簽署類似的承諾書，要求教育部盡速全面了解國內各大學狀況。

先前世新大學與中國大陸學術單位交流時，簽署承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動，教育部長潘文忠２日表示，已違反兩岸人民關係條例第33-3條。



但此事件似乎不是個案，陳亭妃今早在臉書出示一份來自網路PTT的承諾書，是國立清華大學全球事務處國際學生組於2016-2017學年度第2學期(即2017年2月11日至6月20日)所簽署，內容寫道，邀請中國高校優秀學生前來交流學習，旨在參與清大開設各學系專業課程，承諾並無涉及與兩岸關係一中一台等政治議題相關言論。

經與教育部求證後，確認是清華大學官方文件，陳亭妃表示，若連國立大學都淪陷了，世新大學就不是教育部所說的個案，她質疑「一中」承諾書的幕後黑手恐怕就是中國執政者，這已經違反兩岸人民關係條例與學術自由的原則，要求教育部必須儘速全面了解國內各大學的情況，徹底清查到底還有多少已簽署的未爆彈。

《自由時報》報導，教育部國際司司長楊敏玲表示，教育部統計，105學年(2016年8月到2017年7月)中國短期研修生人數為3萬2,648人，研修生在我國讀書期間最長為一年，只要我國的大學和中國的大學互相簽約即可招收短期研修生，中國學位生則有9,327人，必須透過陸聯招的管道申請分發。

教育部長潘文忠昨(2)日在教委會答詢時表示，依兩岸人民關係條例第33條規定，我國學校與中國學校締結聯盟或為書面約定的合作行為，應先向教育部申報，如未向教育部申報，已違反兩岸人民關係條例規定，且締結聯盟或書面約定的合作內容，不得違反法令規定或涉有政治性內容，違者最重可處新台幣50萬元且限期改善。潘文忠初步認定世新大學違法，教育部今早確認清大該份承諾書為真，依相同標準，清大恐也同樣觸法。