台灣創新創業基金啓動 2.7億扶植重點新創公司

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）金管會周邊單位整合資本市場資源，推出「創新創業基金」，未來也計劃媒合上市櫃公司資源與技術，幫助國家重點扶植產業的創新與發展，並促進金融與實體經濟的轉型與繁榮。初期規模達2.7億元的創新創業基金，3日正式啟用。

在金管會支持下，臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、集保結算所、櫃買中心、券商公會、期貨公會、投信顧公會、金融聯合徵信中心及聯合信用卡處理中心，共同捐助成立「創新創業基金」，目前已募得2.7億元，並由證券暨期貨市場發展基會統籌執行，透過最直接投資活動，協助產業發展。

證基會副處長陳莉貞指出，基金的投資對象以新創企業為主，並配合國家政策以綠能科技、生技醫藥、物聯網、智慧機械、國防產業、新農業與循環經濟等國家重點扶植之產業為優先，未來將委由三至五家專業管理公司，包括專業金融投資機構、新創管理顧問公司等辦理案件推薦、公司團隊評估、及投資後管理，另產業專家亦會受邀參與投資審核會議。

金管會周邊單位整合資本市場資源，推出「創新創業基金」，未來也計劃媒合上市櫃公司資源與技術，幫助國家重點扶植產業的創新與發展，從而促進金融與實體經濟的轉型與發展。初期捐助額達2.7億元的創新創業基金，3日己正式啟動，將以最直接投資活動，協助產業發展。

在金管會支持下，臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、集保結算所、櫃買中心、券商公會、期貨公會、投信顧公會、金融聯合徵信中心及聯合信用卡處理中心，共同捐助成立「創新創業基金」，目前已募得2.7億元，並由證券暨期貨市場發展基會統籌執行，透過最直接投資活動，協助產業發展。

基金的投資對象以新創企業為主，並配合國家政策以綠能科技、生技醫藥、物聯網、智慧機械、國防產業、新農業與循環經濟等國家重點扶植之產業為優先，未來將委由三至五家專業管理公司，包括專業金融投資機構、新創管理顧問公司等辦理案件推薦、公司團隊評估、及投資後管理，另產業專家亦會受邀參與投資審核會議。