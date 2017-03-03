簡又新專欄─永續發展與品牌價值 塑造國家良好形象

品牌其實與永續發展關係密切，它是種錯綜複雜的象徵，是種屬性、名稱、價格、包裝，也是廣告的方式，但企業競爭裡最高層次的品牌競爭，則在於產品價值的傳遞與顧客信任感，品牌容易帶給顧客意念、理想與願景，如同早期速食店肯德基進入東方市場大獲好評，原因之一為肯德基代表的是美式生活的意象，讓顧客能有種置身國外的美好感覺。

而用行銷的概念來看品牌，行銷1.0強調產品導向，重點在推銷產品，行銷2.0加上了顧客導向，增加更多服務，思考「顧客喜歡的是什麼」，亦即從顧客身上尋找品牌方向，而行銷3.0就是價值導向，牽涉到人性訴求，人們都希望能得到心靈共鳴，如現在全球正夯的永續發展概念。

此時，品牌就能與永續發展產生連結了，例如越來越多消費者在乎，自己購買的汽車要盡可能降低汙染，所吃的食物也要求減少碳足跡，如此才能在心靈上感到富足；又或是很多國家在販售衣服時，還會多增加「碳足跡」標籤，這就是價值導向，生產者必須非常了解當今消費者注重的價值及考量點，也因此消費者成為促進永續發展最重要的動力之一。

站在消費者立場，考量到永續問題，這時買東西的動機就顯得特別重要，當在執行永續目標時，國際標準、公約、國內政府目標與永續做法都會一一出爐，如聯合國2030年永續發展目標，使得著手執行永續經營的企業有跡可循，方向清晰，而2015年的「巴黎協定」也已告訴我們地球升溫的限制目標。

一旦產品生產時碳足跡過多，就會影響消費者購買意願，但標榜較少碳足跡的有機食品，往往金額較高又容易被民眾質疑其有機成分的真實性，這時品牌的功能就出現了，是否在食品上確實標有產地、種植方式與數量規範，成為消費者進行買賣時關心的議題，也就是說，當今世界潮流決定我們的生活和購買方式，也已深深植入品牌概念。

回到前述的速食店麥當勞和肯德基，它們販售的不只是美國品牌與商品，更是美國夢，讓顧客享受短暫片刻的美國生活方式，這就是國家品牌的銷售，如果相同產品出自於其他發展中國家，顧客心中對此產品的價值就會不同，這就是國家品牌的力量。

由此可見，全世界品牌價值最高的國家為美國(也因為總量大)，如蘋果、Google、微軟等，但國家品牌強度最強的國家則為新加坡，第二是瑞士、荷蘭等歐洲小國，透過國家治理、國家環境、國家社會面來評比，就能概略了解國家品牌的形象，如英國布料或瑞士手錶，而這種標準所帶來的影響，也早已影響到全球永續發展的進程了。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。