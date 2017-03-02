世新若違法 陸委會：最高可罰50萬

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）行政院陸委會今（2）日下午舉行例行記者會，會中針對世新大學簽署「研修承諾書」一事，表示教育部正在釐清案情中，若經查證確認有違法情事，依法最高可處新台幣50萬元罰鍰，並要求校方限期改正。

媒體報導，世新大學終身教育學院去年12月20日發出研修承諾書，邀請11名陸生今年2至6月來台上課。承諾書中保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。

陸委會副主委兼發言人邱垂正下午在記者會中指出，兩岸人民關係條例第33條之3規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。

邱垂正表示，此事依照《台灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規範處理，並交由教育部進行了解與調查，將事實釐清；如經確認校方確有處理失當之處，教育部可依兩岸人民關係條例90條之2，對校方處以新台幣1萬元以上、50萬以下罰鍰，陸委會也會尊重教育部的審查結果。

他也呼籲，中國不該以政治因素干擾兩岸學校交流。校方若有失當之處，應盡速說明改正。

另外，針對日前一名台商赴中國工作，不慎感染H7N9禽流感，住院搶救後仍不治一事，邱垂正表示，陸委會將對台商家屬進行慰問，主管單位疾管署也已赴疫情所在地廣東進行疫情了解。