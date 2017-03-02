慈心基金會20週年慶 3/25系列活動在臺博館

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 慈心基金會20週年慶將於3月25日於臺灣博物館舉辦20 週年系列主題慶祝活動。首場「綠保動物派對」活動將以「田裡有腳印市集」展開，透過介紹更寬廣的有機3.0參與式保障系統PGS，以及各樣市集活動，引領大眾看到友善農業新希望。

慈心執行長蘇慕容表示，一開始，在臺灣缺乏有機農業的規範下，慈心就教於一些專家學者的意見，秉持著良心誠信驗證的初衷，制定出臺灣第一套融合輔導陪伴、有機耕作及嚴謹查驗的驗證制度。為了幫助無法通過嚴謹查驗的農友去化醜蔬果、賣相差，或是特別需要支持的農產品，福智僧俗二眾幾乎卯足了勁全力支持去化；這項誠信、互助、感恩的精神一路延續至今，成為慈心事業的核心價值。

照片由慈心有機農業發展基金會提供

蘇慕容進一步的說明，誠信、互助、感恩精神的發揮，締造出許多眾人一心合力支持農友、陪伴農友的佳話；不僅鼓勵農友繼續堅持有機耕作，慈心的經驗更提供了政府制定有機法規研議的參考。另外，自2016年起，更邀集了產官學共同進行「友善農耕」的研討，促成回歸有機農業完整的對話，也分享了重視生態保育、人文精神及市場教育的「綠色保育」觀點，期望能以國際有機核心精神，省思我國有機瓶頸，重建農業永續價值觀的認同及產業改革。

蘇慕容說，慈心基金會於2016年加入國際有機運動聯盟(IFOAM)會員，透過加入IFOAM與IPSI把臺灣推動有機農業與地球永續的腳步正式帶入國際，啟發大眾省思農業永續的議題，並帶動精神層次的思考，增進彼此對生產-生態地景-社會保全活用的實踐能力。

照片由慈心有機農業發展基金會提供