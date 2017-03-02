母乳好處多 奠定寶寶未來潛能基礎

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）現代社會越來越提倡母乳，也有許多科學研究證明母乳中富含對於嬰幼兒腦部發育、潛能發展、成長所需和提升免疫力的關鍵營養，例如較廣為人知的乳鐵蛋白和免疫球蛋白，另外更含有幫助幼兒潛能發展的關鍵脂質（Key Lipids）。

母乳之所以是寶寶最佳營養來源，是因其包含了三大關鍵脂質：Sn-2 PA（棕櫚酸）、AA&DHA(不飽和脂肪酸)、PS&PC(磷脂質)，其中組成的比例與結構與更是營養的關鍵！母乳中少見的PS&PC能幫助神經連結、AA&DHA以2：1的比例幫助寶寶認知系統發展，Sn-2 PA是Sn-2脂質結構的棕櫚酸，能提升關鍵脂質的吸收效率；三大關鍵脂質交互作用缺一不可，為寶寶未來潛能發展奠定良好的基礎。

母乳中的「關鍵脂質」占比雖然少，卻對幼兒潛能發展有極大的影響。「關鍵脂質包括能幫助神經突觸串聯及傳導的PS&PC、促進腦細胞發展的AA&DHA，以及啟動關鍵脂質全面吸收的Sn-2 PA。「三大關鍵脂質」以獨特的比例與結構成形，幫助寶寶的腦部成長、神經反應及吸收效率，為寶寶的未來扎根。

馬偕兒童醫院醫師陳奕璇表示：「我們常鼓勵家中有初生嬰幼兒的父母哺育母乳，因為母乳是寶寶最好的營養來源，其中母乳脂質中的「關鍵脂質」由特定結構組成，包含Sn-2 PA、AA&DHA、PS&PC，而當中佔比最高的Sn-2 PA，可提升腦部發育營養素的吸收效率。」

陳奕璇醫師進一步補充：「歐洲小兒腸胃肝膽營養學會對早產兒攝取AA&DHA建議的比例為2:1，同時也有許多研究指出，AA&DHA可提升嬰幼兒智能及視敏度。」此外，關鍵脂質中還有珍貴的PS&PC，透過交互作用能促進腦細胞的連結與傳導，幫助腦部發育、發揮最大效能。

我們常說「3歲定終身」，因為在初生寶寶大腦神經元間，已有上兆突觸互相連結，而突觸有「用進廢退」之特色，在0-3歲間，會因日後環境的刺激及經驗將決定哪些「用不到」的突觸會被切斷，使腦部的使用更有效率。

針對要如何把握寶寶3歲前的黃金發展，張凱忻醫師建議，可以從「刺激」及「營養」著手。給予寶寶適當的刺激、邏輯的訓練，像是兒歌、遊戲、積木…等，以建構寶寶對數量、因果的概念；在營養方面，母乳中的PS&PC能幫助寶寶大腦網路的建構，成為促動寶寶反應力的最佳助力。