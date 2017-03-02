台北美福為WBC世界棒球經典賽加油 推「完勝全擊」 限時漢堡餐

全球棒球迷關注的2017 WBC世界棒球經典賽即將於2017年3月展開，台北美福大飯店與本次經典賽的官方合作夥伴HUBLOT宇舶錶合作，攜手為「2017 WBC世界棒球經典賽」擊掌加油，自台灣3月7日首戰當日至3月22日賽事期間於Cocoon池畔酒吧推出「完勝全擊」 限時漢堡餐，隨餐搭配日本常陸野貓頭鷹啤酒，每套NT$780+10%。為讓球迷們掌握即時台灣賽事，自3月7日起將於Cocoon池畔酒吧及戶外290吋池畔大螢幕live直播；為鼓勵球迷齊聚加油，飯店推出折價NT$100優惠，凡加入台北美福大飯店LINE好友、飯店住客憑房卡或憑當日館內消費發票，即可享限時套餐或常陸野貓頭鷹啤酒NT$100折價優惠。點用限時套餐，更有機會獲得HUBLOT限量精緻贈禮。賽事期間，中華台北隊每得一分，Cocoon現場贈送每位賓客台灣啤酒一杯，歡迎到美福一起為台灣加油，訂位請洽02-7722-3392。

GMT義法餐廳主廚邱奕傑為Cocoon池畔酒吧量身訂製的「完勝漢堡」，選用自家美福進口的美國牛肋眼及牛小排，去除過多的筋與油質後，將肋眼切小丁，保留嚼勁及口感，再將牛小排剁碎，搭配以奶油拌炒過的洋蔥、義大利綜合香料等，經些許調味後以手工拍打出筋性及黏性。出餐時將自製的肉排煎至約七分熟，鎖住部分水份，保持肉質的鮮嫩，組餐搭配牛番茄、蘿蔓新葉、酸黃瓜片、切達起士及烘焙坊特製的養生竹炭麵包，佐餐搭配炸至金黃酥脆的松露薯條，以及常陸野貓頭鷹啤酒。

來自日本的常陸野貓頭鷹啤酒，出自於成立超過190年的木內造酒，這次選用「小麥柑橘白啤酒」及「黃金拉格啤酒」做為套餐搭配，賓客可依喜好擇一品酩。「小麥柑橘白啤酒」採用了高比例的小麥釀造，入口嚐得到柑橘果香，清新順口，屢獲多項啤酒競賽金牌獎肯定，堪稱該品牌的旗鑑酒款；「黃金拉格啤酒」運用底層發酵技術，將蘊含有180年前的日本古代原生金子麥芽與特選啤酒花結合，口感平衡且細緻。兩款啤酒於活動期間限時推出，每瓶NT$300+10%，點用「完勝全擊」 限時漢堡餐，續瓶可享每瓶NT$100折價優惠。酒吧內另規劃有主題拍照區供賓客拍照、分享好友，現場更展示有HUBLOT經典座鐘，鐘錶迷們可近距離合影。

《酒後不開車 安全有保障》以上餐飲優惠恕不得重覆或與其他優惠方案合併使用。

《2017 WBC世界棒球經典賽》LIVE轉播時間

3/7 台灣時間11:30 中華台北 VS 以色列

3/8 台灣時間18:00 中華台北 VS 荷蘭

3/9 台灣時間18:00 中華台北 VS 韓國

更多台灣賽事轉播，請依飯店官網公告為準。