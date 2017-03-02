新光金控招開董事會 啟動「Agent+業務員轉型計畫」

新光金控（2888）今（24）日召開董事會，通過105年年度財務報告，合併總資產達31,577億元較去年同期成長6.57%，合併稅後淨利為50.99億元，其他綜合損益為78.78億元，合併綜合損益總額為129.76億元，使歸屬於本公司業主權益達1,214億元，較去年同期提升12.06%，每股淨值為12.11元。

子公司新光人壽2016年的初年度保費較去年同期大幅成長47%達1,148.9億元，負債成本較去年降低14 bps至4.37%。持續投入新興市場美元計價公債及國際板債券，以提升經常性收益，使全年利息收入達702.3億元，較去年同期成長12.52%。

子公司新光銀行有效提高資金運用效益且嚴格控管成本，淨利息收入106.9億元，較去年同期成長3.13%；受惠於財富管理手續費收入成長，淨手續費收入較去年同期成長3.72%達32.3億元，累計合併稅後淨利達46.3億元。同時，針對近期媒體報導風波，歷經紛擾，新光金表示，未來所有新光同仁皆應嚴守發言人制度與規範，努力合作共同為公司與全體股東創造最大利益。會中也說明目前新光金控及各子公司總經理均以公司年度KPI列為總經理當年度KPI。

人才是企業的最大資產，新光金控極為重視人才招募、培育與發展，強化企業競爭力，在內部人才的培訓上，啟動「Agent+業務員轉型計畫」，透過管理標準化、制度區別化、招募年輕化及培訓實務化等四大面向提升人才素質；同時也與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作展開國際化人才培育計劃，提升新光集團人才的國際觀與國際級的專業能力。

在外部人才的招募上，今年三月起，新光金控更在畢業季來臨前，廣開徵才大門，號召勇於挑戰金融工作的新世代，前進各大校園進行數十場校園徵才博覽會暨說明會，首波於3月5日(日)在台灣大學校園博覽會舉辦。

新光金控今(106)年以「新光成就You & Me」為招募主軸，強調「立新起點，創新局面」的積極向上新世代，因應數位金融時代，人才招募需求，除了金融財務本業背景，也歡迎有數位金融、資訊科技、電子商務、金融法務、洗錢防制專業人員的跨界多元人才加入，為集團帶來豐富資源與新氣象。新光金控暨各子公司預計招募3,000名外勤業務菁英，另招募超過100位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英。內勤則提供超過300個各類專業職缺，鼓勵多元背景的各路好手加入新光，一同展新人生。相關人才招募訊息可隨時上新光金控人才招募網（https://www.skfh.com.tw/hr/）查詢。

此外，新光人壽為嘉勉勵後進學子，培育人才，善盡企業社會責任，106年度「新光人壽獎助學金」3月1日（三）至3月31日（五）止受理申請，申請組別分為「獎學金」保戶遺屬與非保戶組、「助學金」保戶組，名額分成大專組（含研究所）、高中組，將分別給予3,000元 和1,500元的金額，詳細的申請條件，皆可上新光人壽獎助學金基金會網站http://www.sklsf.org及新光人壽網站http://www.skl.com.tw查詢與申請。

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