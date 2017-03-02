慕軒飯店與立頓極品爵士茶攜手推出 「戀愛莓果午茶時光」

冬末春初，大地回暖萬物復甦，正是草莓的盛產季節，粉嫩紅豔的風潮現正席捲全台。MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店1F URBAN331於即日起至2017/3/31止推出「凜冬春情 戀愛莓果午茶時光」單人下午茶套組，每組售價NT$700+10%，以鮮嫩欲滴的新鮮草莓所製成的精緻甜鹹點共10品外，首度與百年英式經典立頓極品爵士茶合作，凡消費戀愛莓果午茶時光套組，即可獲得「立頓極品爵士茶」茶袋組，搭配「有你真好」活動，凡四人同行更可享一人免費之優惠。在初春乍暖還寒的午後時分，窩在愜意舒適的復古皮沙發，用一杯茶香濃郁迷人的熱茶暖胃，品嚐馥郁莓果香氣、酸甜風味的甜鹹小點，輕鬆為這場慵懶午後打上完美高分。

主廚特製小點滿足感官 冬末春初獻上季節性美味

以慕軒飯店經典木盒盛裝的午茶套組，每季變化皆以時令入味，本季以草莓為主題推出10款特製精選甜鹹小點，先以清脆爽口的「黃瓜鮪魚慕斯」、酸辣開胃的「酸甜水晶蝦」喚醒味覺；人氣不敗的「水牛城辣雞棒」緊追接棒讓人停不下口；「慢煮蜂蜜南瓜佐馬蘇里拉起士」以溫醇起士襯托南瓜提升香濃風味；最後將草莓和現榨檸檬汁拌勻，搭配鮮嫩多汁的干貝一起食用，草莓製成的鹹點「香煎干貝草莓莎莎」，不僅讓舌尖感受層次豐富的絕配滋味，更開啟一連串由莓果交織而成的甜點饗宴。

品味完各式鹹點開啟味蕾後，再以甜心小點滿足專屬甜食的另一個胃。主廚嚴選繽紛美麗的各式莓果，入口微酸香甜，以蔓越莓為主角做成「蔓越莓司康」簡單滋味卻層次豐富；當季草莓製成「奶油草莓捲」、「草莓泡芙」及「香蕉草莓派」，以精緻可愛的外表迷倒各年齡層少女心；最特別的五彩水晶杯是放入主廚使用風味酒品提香自製的五種口味果凍，而打造出專屬午後的醺釀小品。搭配立頓的極品伯爵茶一起品嚐，馥郁的香氣讓您每一口都陶醉於戀愛的甜蜜滋味。

午茶搭配選用立頓極品茶飲 輕鬆享受非凡品味

立頓極品爵士茶使用經過國際知名組織「雨林聯盟」認證的可持續茶園，對於農藥使用有著嚴格標準和完善的管理體系，搭配百年來專業製茶技術，讓茶香濃郁，味道迷人。立頓極品爵士茶共有三款各領風潮的不敗茶品，以茶中香檳之稱、產量極少的頂級茶品「大吉嶺紅茶」；完美融合柑橘香氣、最受歡迎的調味茶「伯爵茶」；或是來自斯里蘭卡高地、茶香濃郁醇厚「錫蘭紅茶」，甘甜的後味，每一口都是最經典的享受。

MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店特別在初春時節與立頓極品爵士茶攜手合作，即日起凡點用戀愛莓果午茶時光套組，消費即可獲得「立頓極品爵士茶」一組（伯爵茶／大吉嶺紅茶／錫蘭紅茶 口味隨機贈送，內含12入立體茶袋，數量有限送完為止，贈送數量依結帳套數計），搭配「有你真好」特別活動，四人同行更享一人免費喔！

※「戀愛莓果」季節下午茶供應時間：即日起至2017/3/31 每日14:30-17:00

※立頓極品伯爵茶贈禮活動時間：即日起至送完為止

※免費招待之貴賓須支付原價一成服務費

※欲知更多詳情或預約訂位 請洽URBAN331 T:+886-2-7726-9090