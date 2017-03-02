泳池不能說的秘密！尿液含量高得驚人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）相信許多人都有在泳池偷尿尿的經驗，曾有一項調查指出，平均每個游泳者會在泳池留下30-80ml尿液。連美國泳將「飛魚」菲爾普斯也大方坦承會在泳池內尿尿，還說這是很正常的事情。到底泳池裡存在著多少尿液？根據加拿大研究人員表示，泳池中的尿液含量高得驚人，絕對出乎你意料之外！

來自加拿大的一群研究人員發現，可藉由測量泳池中乙醯磺胺酸鉀（acesulfame potassium,ACE）的濃度，來推測泳池中的尿液量。《環境科學與科技通訊》（Environmental Science and Technology Letters）中提過，ACE是一種人工甜味劑，市面上許多食品上皆含有ACE，由於不能被人體所分解，會被人體隨尿液中排泄，且不會因水中的PH值或溫度而遭受破壞。

該實驗的樣本採集於2個公共泳池，分別為11萬和22萬加侖，研究人員監測水中ACE濃度3週後推估，較小的泳池大約有7.92加侖的尿液，另一個則為將近20加侖。

此外，研究團隊還分析了250個來自31個泳池和浴池的樣本，結果發現，這些樣本的ACE含量是自來水的570倍。

尿液的成分包含:含氮化合物、尿素、氨、氨基酸和肌酸酐等。研究指出，這些物質會和泳池中的氯消毒劑產生反應，造成眼睛、皮膚和呼吸道刺激；許多的職業游泳選手或泳池工人有氣喘毛病也多是與這有關。

一般民眾認為泳池中特殊難聞的味道是消毒劑過多的緣故，也因為大量氯的關係，撒個一兩泡尿在泳池中也不為過。其實單純的氯消毒劑味道不會那麼強烈，真正讓人感到刺鼻的味道其實是尿和氯消毒劑反應產生的三氯化氮，因此泳池的泳客越多，這種味道就越強烈！

專家建議，為了自身和別人的健康衛生著想，良好的道德習慣從自身開始做起。下次入池前先沖個澡，有生理需求時，請離開池子到洗手間如廁；如遇身體不適，如腹瀉、皮膚病等問題時千萬別入池，不然難保下一個喝進「髒水」的人就是自己。