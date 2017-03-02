美財報優於預期 可伺機布局富邦NASDAQ正2

美國財報公布近尾聲，優於市場預期，惟市場仍關注美國總統川普即將在國會發表演說，加上其先前發言顯示稅改政策在新的健保制度提案後才會提出完整計畫，富邦投信量化及指數管理部主管廖崇文預期，短線美股將呈現高檔震盪，然市場的樂觀期待尚未破滅，股市短線仍有上漲空間，建議較積極的投資人可伺機布局「富邦NASDAQ正2(股票代號：00670L)」，在指數上漲時可達增益效果。

美國道瓊指數自2/9至2/27連漲12天，也帶動2/21掛牌上市的「富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金」交投熱絡，掛牌以來至2月底共4個交易日，富邦NASDAQ正2、富邦NASDAQ反1之日均量分別達3547張、3390張，相當受到看好新經濟、新科技未來前景的投資人之青睞，可藉以運用短期多空交易策略，做完整的新經濟布局。

廖崇文指出，在美股三大指數屢創歷史新高後，截至2月底，Nasdaq-100指數的五大權值股股價亦創新高，權重最大的Apple市值雖未創新高，然已重回7000億美元，後市仍潛力十足。展望未來，隨著經濟回溫、能源價格回穩、政府及私人投資擴張、加上美國稅制改革等政策利多，市場普遍認為2017年S&P500企業平均獲利將有9%~13%成長，其中資訊科技類股表現優於整體平均，預估每股獲利將有10%~15%的增長。

美股在總統大選選後，因期待新政權將大幅增加基礎建設、擴張財政政策，投資人紛紛拋售債券，資金轉向股市，推升三大指數持續創下歷史新高。惟樂觀的市場情緒沸騰後終將回歸基本面。廖崇文指出，由於近期美國財報公布結果，截至2月底Nasdaq-100指數成分股有88家發布財報，其中73家優於市場預期，預料仍將支撐美股上漲動力。

且隨著互聯網應用與雲端計算更加普及，廖崇文強調，可以預見機器人、大數據、虛擬實境、人工智慧等應用將進一步改變經濟模式，預期軟硬體開發、半導體元件、電子商務、網路串流等相關產業將會持續扮演新經濟的領頭羊，加上美國基本面持續轉佳，故長期而言，對於以美國科技類股為首的Nasdaq-100指數後市看法仍十分樂觀。