大家一起跑！4000人大隊接力！一起來「玩運動•動健康」

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 新北市政府教育局於今(2)日在板橋第一運動場舉辦4000人大隊接力賽，朱立倫市長帶領現場近4,000位參加大隊接力的學生學校行政組選手，一起做健康操，並向參賽選手擊掌鼓勵，同時為行政組競賽隊伍鳴槍起跑。教育局在校園力推「玩運動」政策，今(106)年以「動出健康、玩出快樂、游出活力、跑出自信」為年度主題，自3月份起陸續辦理大隊接力等12種校園班際性普及化運動競賽，並以象徵「跑出自信」的大隊接力競賽做為開端。

朱市長表示，依據教育部體育署統計，本市學生體適能通過率已自100學年度的41.37%提升到104學年度61.65%，其中104學年度通過率更是高於全國平均值，列全國第二，顯示本市學生運動參與成效的進步與成長。

這次大隊接力賽從分區競賽到複決賽，經過激烈的競爭過程，更激發校園上下為目標而努力的風氣。例如明志國中八年級隊伍皆曾獲得103、104學年度冠軍寶座，今年為了尋求三連霸的成績做足準備，每天主動於晨間及課後練習，學生從不會缺席，導師與體育老師不時地從旁予以陪伴及指導，班級師生凝聚高度團結合作心，期望為自己、為班級及學校將象徵三連霸的金龍旗留在學校。

而平溪國中隊伍由七年級同學組成聯隊，代表瑞芳分區參加大隊接力競賽，在初成軍之時，學生對於能夠入選為學校代表隊是興奮的，然而練習過程的艱辛，有些學生開始耐不住早起到校，耐不住一次又一次的體能訓練，也因為是年級聯隊，對彼此的不信任，對於出錯的同學更是臭臉相向，有所怨懟，漸漸地，有些人萌生退意，有些人開始耍賴裝病不願練習。但在王碩煌教練、兩位導師及行政老師們的鼓勵關注下，學生感受到老師們的關心，這是有別於學生過往的學習經驗。學生蔡鈞皓表示，由於是年級合組隊伍，剛開始練習的時候，彼此信任感尚未建立，練習上，常常出錯，對於跑不好、傳接棒沒做好的同學，大家的怨言很多，士氣也非常的低落，可是看到老師們站在旁邊陪我們，就覺得也沒什麼好抱怨了，畢竟成績是我們的。老師告訴我們，一個人跑快沒有用，這是一個團隊，你們就像是一台機器，每一個人都是螺絲釘，都非常的重要，不要妄自菲薄。後來彼此不再互相抱怨，轉而幫彼此加油打氣，也漸漸的愈來愈期待每一次的練習。

教育局指出，為倍增校園運動人口並養成學生規律運動習慣，新北市近年除了積極舉辦各項校園普及化運動外，也鼓勵各校使用樂趣化教材，結合現有健康與體育領域課程發展校內多元、創意的班際競賽活動。

「跑步」為學生各求學階段最為普遍參與的運動，新北市推動校園跑步運動成果相當豐碩，如近年配合體育署推動大跑步計畫，於「跑步大撲滿」紀錄平臺統計數據，105學年度本市高中、國中及國小學生跑步登錄累計里程數達已經達到132萬2,227公里(統計至106年2月22日)，高居全國第一，本年度以大隊接力運動為系列活動首發，結合今日各參賽選手共同努力跑出的261.72公里數，新北市跑步總里程數足足可以環繞地球33圈。