〈時評〉考試委員要證明自己的價值

考試院存廢與否，再度成為社會討論焦點，不過，更多人關注是不公不義的年金改革，考試院若想要證明自己的價值，而不是改革路上的絆腳石，就應該盡速通過相關法案，並送到立法院審查。



民進黨政府有意改革「不公年金制度」，在國是會議凝聚社會共識後，草案終於出爐，但一些涉及考試院管轄，像是公務人員退休撫卹，必須等考試院提出後，送到立法院審查。



但考試院裡的部分考試委員，卻認為蔡政府的年改草案狠毒，將公教人員砍到見血見骨；言下之意，完全不認同現在浮上台面的年改方案。這番話，確實惹毛綠營立委，揚言要修改考試院組織法，縮編考試委員的員額，或是直接嗆話要廢掉考試院。



其實，民進黨立委大可不必和這些考試委員計較，其一，多數委員是馬政府時期所提名，阻擾民進黨改革是必然之事；其二，這些人多數也是既得利益者，要他們自廢武功、放棄嘴上的那個肥肉，根本不太可能；其三，阻礙不公年金改革者，社會各界自然會有評價。



立法院若為了年金改革立場不同，與考試委員大動肝火，甚至隔空叫陣，其實只是落入這些考試委員的圈套，不僅模糊改革的焦點，更可能因此延宕修法時程，得不償失。



民進黨政府只要做好準備，一旦立法院審查時間到了，考試院若仍不願提出相對修法版本，那就由黨團自行提案，直接在國會裡審查，不應正中考試委員以拖待變的下懷。



更何況，考試委員不願審查，或是不想通過考試院銓敘部所提的版本，對公務員來說，根本是失職，因為他們放棄幫公務員發聲、爭取權益的機會，若是走上這條路，恐怕連公務員都想廢了考試院，也就不勞綠營立委動刀了。



（作者李平華，資深媒體人）