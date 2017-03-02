教長：兩岸學術單位交流不應違反學術自由

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）媒體報導，世新大學與中國大陸學術單位交流時，簽署承諾書保證課程內容不涉及政治敏感活動。教育部長潘文忠２日表示，已違反兩岸人民關係條例第33-3條。



根據《自由時報》報導，世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。



教育部長潘文忠周四到立法院備詢，會前接受媒體採訪，指世新大學事前並未告知教育部，簽署承諾書的內容，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條第33-3條內容。法規規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。



潘文忠表示，政府鼓勵兩岸學術單位交流，但必須基於「平等互惠」的原則。世新大學的案件，教育部深入瞭解後，再決定如何處理。



潘文忠也提及，教育部目前瞭解，世新大學是與大陸的江蘇師範大學、浙江理工大學、浙江傳媒大學3校交流時，簽署了爭議的承諾書。



民進黨籍立委陳亭妃擔心有其他學校也簽署過類似違反學術自由的承諾書，限縮教學的範圍，要求教育部全面清查。潘文忠當場承諾會處理。