今晚入夜氣溫驟降 恐出現10度以下低溫

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新一波「極地大陸冷氣團」昨（1）日晚間抵達，今、明（2日、3日）兩天強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫偏低，淡水清晨最低溫達11.7度，中南部日夜溫差大。這波「強烈大陸冷氣團」由於水氣少，天氣穩定。

從上週四(23日)開始至昨(1)天清晨，前波「強烈大陸冷氣團」的影響，使北台灣連續「濕冷」了6天，到昨天白天才逐漸見到久違的陽光，氣溫回升。新一波「極地大陸冷氣團」昨晚抵達，再加上晴朗、輻射冷卻效應，今(2) 日清晨北台灣氣溫已降至12度、13度。

氣象專家吳德榮今日在洩天機教室中提到，今日冷空氣持續南下，白天因有陽光加熱、減緩氣溫下降，甚至有點回升，但入夜後又會急速下降；預計今晚至明(3日)晨氣溫降至最低，台南以北沿海空曠地區將岀現10度、甚至於更低的溫度。

吳德榮表示，明白天陽光下氣溫回升、感覺較為舒適，入夜輻射冷卻效應，氣溫再下降，週六(4日)清晨中部以北沿海空曠地區仍有12、13度左右的低溫。週六白天起至週(5)日冷空氣減弱，氣溫逐日回升、天氣大幅回暖，日夜溫差擴大。

下週一至週三(6至8日)鋒面及大陸冷氣團 (或東北季風)影響，北部、東半部轉有雨、氣溫再降，北台灣將再轉為「濕冷」的天氣。下週四(9日)水氣漸減、氣溫回升，東半部有局部短暫雨。