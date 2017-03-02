晶華酒店推出「法式香檸甜點季」 嚴選南法黃檸檬，烘焙出春天的滋味！

乍暖還寒的春天，也是法國檸檬風味最佳之際！ 台北晶華酒店西點副主廚－李冠儒選用盛產於法國南部 Bergamot 的黃檸檬以及香氣十足的血橙、悉心製作出九款美味誘人的檸檬系列甜品， 3 月 6 日起至 31 日，於酒店一樓的 Regent Gift Shop 以及地下二樓的祕密花園販售 ，邀您一新味蕾、以酸甜的美味迎接春天的來臨！

檸檬擁有獨特的酸甜風味，一直是凸顯或是調和甜品滋味的重要食材，此次主廚使用的黃檸檬來自法國南部的Bergamot，其與眾不同的最大特色就是帶有淡雅的花香，使用於甜點當中，可以增加味覺的層次感。主廚也用了香橙味十足的血橙，以及台灣本土的青檸檬等其他種類的柑橘，運用其不同的酸度與香氣，變化出豐富多元的檸檬甜品，包括於Regent Gift Shop專賣的 檸檬海綿蛋糕 、 雙檸香塔 、 檸香艾克力 、 檸檬泡芙 及 檸檬起司派 ；以及在地下二樓秘密花園每日限量推出的 檸檬瑪徳蓮 、 檸檬可頌 、 檸檬慕斯里 及 檸檬克林姆吐司 。