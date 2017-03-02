晶華酒店推出「法式香檸甜點季」 嚴選南法黃檸檬，烘焙出春天的滋味！

乍暖還寒的春天，也是法國檸檬風味最佳之際！台北晶華酒店西點副主廚－李冠儒選用盛產於法國南部Bergamot的黃檸檬以及香氣十足的血橙、悉心製作出九款美味誘人的檸檬系列甜品，3月6日起至31日，於酒店一樓的Regent Gift Shop以及地下二樓的祕密花園販售，邀您一新味蕾、以酸甜的美味迎接春天的來臨！
檸檬擁有獨特的酸甜風味，一直是凸顯或是調和甜品滋味的重要食材，此次主廚使用的黃檸檬來自法國南部的Bergamot，其與眾不同的最大特色就是帶有淡雅的花香，使用於甜點當中，可以增加味覺的層次感。主廚也用了香橙味十足的血橙，以及台灣本土的青檸檬等其他種類的柑橘，運用其不同的酸度與香氣，變化出豐富多元的檸檬甜品，包括於Regent Gift Shop專賣的檸檬海綿蛋糕、雙檸香塔、檸香艾克力、檸檬泡芙及檸檬起司派；以及在地下二樓秘密花園每日限量推出的檸檬瑪徳蓮、檸檬可頌、檸檬慕斯里及檸檬克林姆吐司。
一系列甜品當中，主廚首推「檸檬海綿蛋糕」，此道甜品的主體是蓬鬆軟綿的戚風蛋糕，主廚將其均勻切成一公分厚，再鋪上南法黃檸檬及血橙鮮榨果汁製成的卡士達醬，堆砌至七層、營造出綿密濕潤、且滿溢酸甜香氣的滋味。覆於蛋糕外層的是乳香濃醇的法式香緹鮮奶油，最後再以糖漬檸檬皮及開心果碎點飾。其他推薦的精美糕點還包括於奶香濃郁的塔皮中、填入台灣青檸口味布丁的雙檸香塔，以及融合帶有淡雅花香的法式香檸奶油和濃郁起司口感的檸檬起司派。