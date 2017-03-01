國際化再上層樓！期交所將推美DJIA與S&P 500股價指數期貨

為擴大我國期貨市場規模與國際化程度，臺灣期貨交易所（以下簡稱期交所）繼日本東證期貨以及印度 Nifty 50 期貨後，再度規劃推出以國外股價指數為標的之商品—道瓊工業指數期貨與S&P 500 指數期貨，期望藉此形成商品群聚效應，為國內交易熱絡之股權類商品引進新的市場動能，並有助於擴大我國期貨商品之國際觸角與提升國際化之程度，相關規劃案日前已獲主管機關核准。

由於國人投資美國單一國家境外基金之金額高達新台幣5,000億元，國人複委託買賣外國股票中，以美股交易金額最高，且複委託買賣國外指數期貨商品之交易量中，前揭兩檔指數期貨亦名列前茅，國內投信業者亦發行美國股價指數相關之ETF(含槓桿與反向型)，顯見國內投資人對美國股市具有高度興趣。

為提供更多元、便利之投資工具給投資人，期交所預計於 2017 年第 2 季掛牌交易新臺幣計價之道瓊工業指數期貨與S&P 500 指數期貨。兩標的指數皆為國際間最知名且具代表性之美國指數，其中道瓊工業指數由30檔大型藍籌股組成，包含蘋果、麥當勞、迪士尼、可口可樂等成分股，S&P 500 指數則由505家於NYSE及NASDAQ上市之股票組成，涵蓋美股市值之80%，其成分股除涵蓋道瓊30檔大型股外，知名的標的還包含臉書、亞馬遜等，兩指數成分股皆為投資人熟知之標的，有助提升其參與意願。

期交所推出之道瓊工業指數期貨與S&P 500指數期貨商品，是以新台幣計價，投資人無需承擔匯率風險，且透過既有國內期貨帳戶即可參與美國市場投資，交易更形便利。另道瓊工業指數期貨與S&P 500指數期貨契約規模與小型臺指期貨相當（每口價值相當），交易門檻低。另外，配合期交所預計上線的盤後交易機制，交易時間完整涵蓋美國證券市場交易時段，方便交易人掌握操作兩商品的機會，及進行風險控管與部位調整。

道瓊工業指數期貨與S&P 500 指數期貨上市後，將更加豐富我國期貨市場國際商品線，除能吸引對美國市場有興趣之交易人參與我國期貨市場外，亦提供國內美國指數 ETF 之發行業者及投資人便利之避險管道，充分發揮期貨市場之交易與避險功能，有助擴大我國期貨市場規模。