殺蟲劑減少不影響農穫 59%法國農場可削減用量

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）自從殺蟲劑發明後，好像所有的農作物都逃不了它的保護，不過你有想過嗎，說不定不用殺蟲劑，反而產量其實沒有太大影響？

一群來自法國不同研究機構的研究者在自然期刊《自然植物》中發表一份報告指出，他們針對全法數百間使用不同劑量殺蟲劑的農場做研究，希望可以了解，對農作物而言，究竟要多少殺蟲劑才夠用，結果發現降低對農作物噴灑的農藥，不見得會使農產降低。

過去幾年來，大量使用殺蟲劑確實讓全球農產量大幅增加，但是除了導致害蟲產生抗藥性外，大量農藥被沖刷至海洋，產生「死域」(Dead Zone)，這是海洋中，因為藻類大量增生，導致該區氧氣全部消耗殆盡，而沒有任何生物能夠生存的一塊地區，對生態產生大量危害。

在研究中，研究員試圖探討大量被使用在農場的殺蟲劑，是否真的有其必要性，他們取樣來自全法，總共946間不採取有機農作方式運作的農場，這些農場都是法國政府發起，目的是為了最終減少殺蟲劑用量的的Ecophyto計畫參與者。

參與的農場藉由各種不同的耕作方式，像是施用不同濃度、含量的殺蟲劑、除草劑等方式，來擔任實驗組與對照組，再各自將數據與報告上傳至Ecophyto計畫中的黛菲(Dephy)資料庫，詳細回報農場使用的殺蟲劑種類、使用量、農作物收成量，與其他農耕相關措施的資訊。

分析取得的資料後，研究者發現，在高達77%的農場中，使用較少量的殺蟲劑並不會導致收獲量減少，而其他的23％則是因為工業化的大規模耕種，導致他們通常都會直接大規模的噴灑農藥。

因此，研究作出結論，全法國大概59%的農田都可以大幅消減殺蟲劑用量42%，而不會傷害到最終的產出量，對於法國如此，台灣是不是也有辦法做為借鏡，調整殺蟲劑用量，讓食安進一步獲得保障，又可以維護環境呢？是值得討論的議題。