2017南海軍事化？美、中、越動作頻頻 (下)

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）南海因各國互不相讓的主權聲索，一向是衝突的熱點區域。隨著川普上台，是否會讓美中對峙白熱化，讓南海一帶正式陷入軍事對抗？近日，圍繞著南海的主要聲索國越南、中國，及與中相抗的老大哥美國紛紛出手。

要知中、美兩國近日軍事動作，請見：2017南海軍事化？美國、中國、越南動作頻頻 (上)

越南六艘潛艦到位

面對美中兩大國，小國越南也絲毫不示弱。瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute ，Sipri）」日前發布研究指出，隨著南海地區區域衝突加劇，越南近五年的軍購量以202%大幅成長，從2007年-2011年世界第29大武器進口國一舉躍升至2012年-2016年世界第十。

越南海軍更在2009年耗資20億美元向俄羅斯訂購六艘「基洛」級636型潛艦，今年初已全數交貨。海軍昨（28）日於南部金蘭灣軍港（Cam Ranh）為新到的兩艘潛鑑舉行升旗儀式，正式投入服役。

兩艘新潛艦—「HQ-187巴地頭頓號（Ba Ria Vung Tau）」及「HQ-185峴港號（Da Nang）」— 會同另四艘潛艦，有助提升越南的海上軍事實力。越南總理阮春福出席儀式時，讚揚海軍不移餘力捍衛越南國土。他強調：「購入潛艦並不代表越南尋求區域軍備競賽，也無意要對抗區域內他國。」

阮春福再三重申「和平解決南海爭議」，但他不否認越南會大力維護自身大陸礁棚、領海及領土的主權獨立。此次投入服役的636型潛艦，是專為淺水區操作設計，噪音小、可遠距攻擊目標、難以被偵測，主要用來執行反艦反潛任務。

潛艦可配魚雷、潛射巡弋飛彈等裝置，不排除包括2015年越南向俄羅斯購入的3M-14E 導彈。配備超音速巡弋飛彈的潛艦，將有能力威脅中國人民解放軍在海南的海軍基地、及中國於南海的軍事部屬。

越南在南海的戰略一向採反介入、區域阻絕模式來對抗中國海軍勢力。《外交家》分析，越南此次購入潛艦，即是針對中國眾所皆知在反潛上的戰備弱勢。良好的反潛艦戰備，需海軍有深厚的海洋領域認知（maritime domain awareness）、早期預警系統設置、觀測與立即反應作戰的優良連結。

《外交家》指出，越南的最終目標，應是阻撓中國人民解放軍在南海爭議性的灰色地帶佈署戰艦，以免中國利用海警船、武裝戰艦等進一步封鎖越南下轄島嶼。購入潛艦，可謂抗衡中國的軍事部署，避免直面與之發生軍事衝突。究竟潛艦能否幫助越南執行區域阻絕戰略，關鍵就在於潛艦人員的訓練成效，及越南是否有能力、資金讓潛艦隊持續保持戰備狀態。

越南、中國、美國等在南海一帶利益相衝的國家，近日都大動作強化軍事部屬。不論本質是為抗衡他國勢力、捍衛國土、抑或刻意挑起緊張，無疑都讓區域緊張情勢快速升溫。台灣方面主張控有南海區域面積最大的太平島，勢必也得審慎思考如何因應當前情勢。