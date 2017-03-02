2017南海軍事化？美、中、越動作頻頻 (上)

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）南海因各國互不相讓的主權聲索，一向是衝突的熱點區域。隨著川普上台，是否會讓美中對峙白熱化，讓南海一帶正式陷入軍事對抗？近日，圍繞著南海的主要聲索國越南、中國，及與中相抗的老大哥美國紛紛出手，南海衝突看似一觸即發。

中國建設「地對空導彈基地」

中國近日動作頻頻。二月底，兩名美國官員向《路透社》透露，中國在南海的建造的20多個建物幾近完成。根據衛星空拍圖來看，這些建物極有可能成為中國在南海的「地對空導彈基地」。

華府主要智庫中心「亞洲海事透明倡議」（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）持續觀察南海的七座人工島嶼。比較去年十一月及今年二月的空拍圖，中心指出中國所控的其中三座島嶼，永暑礁（Fiery Cross Reef）、美濟礁（Mischief Reef）及渚碧礁（Subi Reefs）都有明顯的軍事設備升級，而七座人工島都安置了防空、反艦系統。

比較11月、2月永暑礁的空照圖，明顯新增許多建物。圖片取自AMTI官網。

中心主任Greg Poling指出，這無疑會增加南海緊張情勢，但對於中國究竟何時會正式在南海一帶部屬地對空飛彈，Poling並未給出明確的時間。不過，中國在南海的導彈基地毫無掩蔽，如此開放態度讓美國情治官員質疑，或許僅是中對川普的政治考驗，測試川普是否有智慧處理南海問題。

美國航母軍演、試射飛彈

美國方面，在川普上任後則是以「例行巡航」大秀肌肉。尼米茲級航空母艦(Nimitz Class Aircraft Carrier)卡爾文森號(USS Carl Vinson)艦隊於2月18日開始在南海進行巡邏作業，大動作在南海進行演訓。

(延伸閱讀：「例行巡邏」美國航母卡爾文森號進入南海)

除了航母，美國NBC新聞網24日報導，一月部署至西太平洋的三艘核動力攻擊潛艦亞力山卓號（USS Alexandria）、芝加哥號（USS Chicago）與路易斯號（USS Louisville）中，至少有一艘已駛入南海。

另外同樣在二月，美國空軍和澳洲合作，為對抗崛起中國，美國在澳洲部署一支F-22猛禽隱形戰鬥機中隊。這是美國首度在太平洋地區部屬數量這麼大的F-22戰機，讓美、澳兩國依《軍力態勢協議》執行聯合訓練。

航母巡航、鄰近南海的空軍演訓之外，美軍近期在加州外海試射了4枚三叉戟II型（Trident II）彈道飛彈，射程可達4200浬外的太平洋區域，勢必也會引發中方關注。過去三年，美軍從未針對太平洋海域進行這類試射。

面對美國、中國等軍事大國，相對實力弱小的越南如何應對？請見 2017南海軍事化？美國、中國、越南動作頻頻 (下)