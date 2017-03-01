新上市！可以嚼的薄荷糖 提神又清新 嚼出新關係

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）鼓勵人與人多面對面溝通、清新打開新關係，「Eclipse®易口舒」即日起推出可以嚼的「Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖」，不論是沁涼帶勁的「勁涼薄荷」或清香爽口的「檸檬薄荷」口味，一包在手、口氣瞬間清新。今（1）日記者會現場清新女神「任容萱」、新生代男神「李玉璽」親自示範「可愛三連嚼」與「帥氣三連嚼」，大談「Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖」幫助他們分享、傳情樣樣來，嚼開清新、一秒合拍！

雖然是第一次合作，不難看出任容萱和李玉璽早已「嚼」出新關係！清新女神任容萱透露：「重要場合難免會緊張，上台或開錄前嚼一嚼『Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖』，尤其是女孩子一定會喜歡的『檸檬薄荷』口味，清甜的香味除了幫助口氣清新，心情也變輕鬆了，我推薦給一起工作的夥伴，結果大家只要工作有空檔就一口接一口，愛不釋口！」

李玉璽則表示，男生身邊一定要有『Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖』，隨時和朋友分享，保證一秒破冰，還可能變成人見人愛的人氣王呢！」

深受喜愛的「Eclipse®易口舒」即日起再推出震撼市場的全新產品 – 可以嚼的「Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖」。箭牌北亞區企業事務總監賴櫻暖表示：「『Eclipse®易口舒』鼓勵透過面對面溝通開啟新關係，因此產品不斷推陳出新，助攻民眾清新打開新關係。」方便隨身攜帶的「Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖」外皮清脆、內餡軟Q夠味，不論是沁涼帶勁的「勁爽薄荷」或清香爽口的「檸檬薄荷」口味，都能輕鬆帶來清新好口氣，隨時自信滿點，可以說是清新打開新關係的自信神器！

任容萱及李玉璽將於3月25日下午分別現身台北市信義區香堤廣場及台中市草悟道廣場與民眾一起體驗「Eclipse®易口舒嚼開新關係二連拍」，即時串聯台北和台中兩地的民眾，不論是想體驗新鮮有趣的「嚼開新關係二連拍」或是親自和清新女神與新生代男生嚼出新關係，可得把握機會共襄盛舉！