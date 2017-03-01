國際速食業者 雞肉的成分一半不是雞肉！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）三餐外食、飲食西化儼然是現代人的飲食文化，為了兼顧方便、快速和健康，含肉和澱粉，又有多種生菜的知名三明治速食業者Subway是許多人首選，如今卻被人踢爆：雞肉類產品的雞肉成份不純，竟然只有一半是雞肉！？

根據加拿大媒體報導，DNA檢測後發現，Subway烤雞肉餡餅的雞肉成份竟只有53.6%是真正雞肉，而甜洋蔥照燒雞柳條只有42.8%為雞肉，其他主要成份為大豆。該實驗採集的樣品來自五間位於地鐵附近的分店。

媒體也報導，另外兩家知名連鎖速食業者─溫蒂漢堡和麥當勞也被踢爆雞肉成份不純，溫蒂漢堡的烤雞肉三明治雞肉含量平均為88.5%，麥當勞的烤雞則是84.9%左右。

關於該報導和實驗結果，加拿大Subway、溫蒂漢堡和麥當勞分別發出聲明駁斥此實驗結果：

加拿大Subway：我們無法確認該實驗結果的真實性，然而我們相當在意實驗結果中提到的大豆比例。我們所使用的雞肉產品都是100%純白肉雞製成，其中添加大豆成份是為了維持良好口感和濕潤度，且大豆成份必定少於1%。為維護良好品質，我們內部已測試過所有供應的肉品，品質皆符合我們的食品質量標準。我們也會和肉品供應商一同研究，確保雞肉品質符合每項產品的高標準質量。

溫蒂漢堡回應表示，我們使用的雞肉保證100%為加拿大雞肉，再添加香料做醃製，部位是雞胸肉，絕對不是重組肉。

麥當勞表示，我們的雞肉三明治裡的雞肉保證為100%雞胸肉，雞肉大小都是按照每項產品的尺寸在從全雞身上做裁切。為了商業機密，我們不能公布特製秘方，但保證和消費者家中自製的雞肉營養和品質一樣。