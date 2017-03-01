邊開車邊用手機？ 英國新法重罰

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）邊開車邊用手機的肇事率有多高？根據英國交通研究實驗室(Transport Research Laboratory)，開車用手機的反應時間，竟然還要比酒駕慢兩倍！

去年，英國就有22人因為開車使用手機喪命，因此英國最近通過了新法，決心解決這個問題，除了罰款之外，那些剛通過考試獲得駕照的駕駛，如果被抓到在開車時使用手機，駕照將會被吊銷。

英國有一套自己的交通違規計算方式，叫做「違規點數系統」(Foul Points)，從2點到11點，一旦駕駛犯下交通違規的案例，就會被登記在駕駛的紀錄上，只要在三年內累計滿12點，且法院認定有這個需要，駕駛的駕照也會被吊銷。

針對那些剛取得駕照的駕駛，則有更嚴格的規定，在他們通過最後考試的兩年內，如果被登記到違規點數超過6點，剛取得的駕照就會被政府收回，就得重新申請，或是付錢購買「替代用駕照」，並重新從跑過所有的駕車測驗才能再取得駕照，如果法院認定有需求，甚至可以要求延長這些不合格駕駛的考試流程，讓重新取得駕照的過程更困難。

新法規懲罰新手駕駛違規的方式，就是規定，只要抓到一次開車使用手機，就會直接在他們的駕照上記上6點，讓他們瞬間超過兩年內的可登記違規點數，還會被課徵高達200英鎊的罰鍰，如果被抓到第二次，不只會讓點數翻倍，還會面臨高達1000英鎊的罰款。

交通部部長Chris Grayling指出，政府想要傳達一個簡單而清楚的訊息，那就是儘管這個行為看起來十分無害，駕駛人在開車時因為手機分心其實造成嚴重的影響，對於習慣在騎車時講手機的摩托車騎士而言更是如此，如果被抓到兩次，當局就會禁止他們上路。

為了確實執行法規，英國警方將會增加路上的巡邏員警，且成果十分豐碩，光是一月的某一週，警方突襲檢查就「送給」3600名駕駛違規點數。

至於成效如何？交警警長Suzette Davenport表示，新法規顯示這個問題在英國十分嚴重，希望較高的罰則會讓駕駛人在犯法前三思，民眾必須要知道，這並不是個無傷大雅的小問題。