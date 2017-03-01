外資跨國投票直通處理有效率

為提升公司治理並維護股東權益，金管會近年積極推動上市（櫃）公司股東會採行電子投票政策，除締造電子投票斐然績效外，對於去（105）年亞洲公司治理排名我國躍升至第 4 名，亦著有貢獻。在金管會公司治理藍圖的擘劃下，強制採行電子投票公司範圍將逐年擴大，金管會於本（106）年1月18日告示自明（107）年起全體上市（櫃）公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。

代理外資參與我國公司股東會之保管銀行認為，此舉有助於提升公司治理，吸引外資投資我國證券市場。首先，電子投票能降低保管銀行指派國內代理人參加股東會行使投票權之風險，並可節省保管銀行代理外資參加股東會之人工及紙本作業成本。另外，集保結算所電子投票平台提供投票軌跡查詢，更於去年8月31日，延長電子投票記錄查詢期間，從原本股東會後90日延長至股東會後一年。保管銀行可利用電子投票保存投票軌跡，作為投票證明供外資客戶參考，有效提升作業效率。

集保結算所除電子投票服務外，更提供跨國投票直通處理機制，於集保結算所與Broadridge公司間建立直接連線，以提升與Broadridge合作之全球保管銀行客戶，對台灣股東會投票資訊傳輸與處理效率。105年集保結算所共處理1,702家次之英文議案，近9萬筆外資股東投票筆數，涵蓋9成之外資股東投票資料。保管銀行表示，跨國投票直通處理機制有效提升市場整體效率，與國際制度接軌，改善現行保管銀行與股務單位間處理股東會作業流程。

最重要的是使用電子投票，上市（櫃）公司皆採逐案票決，亦使董監事選舉提名制比例提高，股東會表決結果更加透明化，可見電子投票對提升公司治理確有正面影響，亦對吸引外資投資台灣市場有所助益。