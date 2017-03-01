文學太難？ 近兩成英國民眾不識文學作家

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）隨著電腦與網路的普及，似乎看書的人越來越少了，就連文學的興盛地英國也是如此，儘管有高達67%的受訪者認為文學作品有助於幫他們舒壓，仍有15%的受訪者認為文學太難理解。

英國歷史悠久的皇家文學學會(Royal Society of Literature)近來做了一份調查，要求2,000名英國受訪者在一份長長的名單中，找出真正的文學作品作家。

根據調查結果，有少量受訪者沒有或幾乎沒有任何文學知識，甚至有2成的民眾無法指出任何一個文學作家的名字，另有超過四分之一的受訪者表示，他們在近半年內，沒有讀過任何一本文學著作。

不過值得慶幸的是，有56%現在沒有閱讀文學作品的人表示，他們在未來會願意去閱讀這些「優美的著作」。

著作「戰馬」及其他作品被拍成電影的作家邁克爾·莫普格(Michael Morpurgo)警告，英國有一群少數人口無法欣賞文學，且這個數量高達20%，這造成他們與可以欣賞文學者的隔閡，幸運的是，皇家文學學會已經意識到這個問題，且正努力消弭兩個族群間的歧異。

至於幾乎全部受訪者都能指認，辨識率第一名的作家，你沒有猜錯，就是大文豪莎士比亞(William Shakespear)，人氣稍低而屈居第二的，則是經典文學著作〈雙城記〉的作者狄更斯(Charles Dickens)。