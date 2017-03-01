臺灣企銀紐約分行2/27正式營運

臺灣企銀近年來致力於國際化發展不遺餘力，積極布局海外營業據點，成果豐碩，並持續提升對全球台商提供完善及優質金融服務。自2013年成立上海分行、2014年成立澳洲布里斯本分行、2015年於柬埔寨成立微型財務公司，及大陸武漢分行、緬甸仰光辦事處。2017年2月27日海外布局再下一城，於美國金融中心紐約設立分行開業，在美服務範圍正式由美西延伸至美東地區。除上述布局外，日本東京分行也可望於2017年正式開業，配合政府「新南向」政策，柬埔寨微型財務公司規劃增資1,000萬美元，並計畫設立分公司，菲律賓馬尼拉分行亦積極規劃中，國際化布局正加快腳步前進。

該行紐約分行於2016年12月27獲發營業執照後，即緊鑼密鼓辦理各項籌備工作，擇定於2017年2月27日舉行營運開業剪綵儀式及慶祝茶會，由該行周總經理燦煌赴美主持，剪綵貴賓尚包括中央銀行駐紐約代表辦事處劉瑞媛主任、金融監督管理委員會駐紐約代表辦事處蘇慧芬主任等人。當地台資同業之經理人亦前來祝賀，現場貴賓及客戶冠蓋雲集，洋溢熱鬧氣氛，共同分享該分行營運開業之喜悅。

鑒於紐約為全球之金融中心，資本市場健全且交易量龐大，隨著美國景氣逐漸復甦，全球金融同業更將紐約列為業務擴張的主力地區，該行為拓展在美國的營運據點，並提升海外收益占比，積極籌備紐約分行。紐約分行座落於紐約下城區金融商圈，營業範圍包括存款、放款及國際金融業務等項目，提供美東地區客戶完整全方位之金融服務。