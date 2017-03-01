中華電信宣布和諾基亞簽署5G MoU 搶先佈局5G讓台灣電信服務與國際無縫接軌

中華電信肩負著為台灣電信產業持續注入創新能量的社會責任，為加速5G及物聯網策略布局，亦於今年MWC攜手諾基亞通信，共同簽署5G MoU (Memorandum of Understanding) 合作備忘錄，透過既有多項5G 創新實踐的合作基礎，進一步拓展5G 技術、雲端、物聯網及電信網路自動化解決方案的研發與應用，並共享最新的3GPP (第三代合作夥伴計劃)和ITU (國際電信聯盟) 5G技術設計概念、新產品發表、創新方案以及技術和頻譜相關計畫。

中華電信未來更將和諾基亞合作研發邁向5G和物聯網世代的重要技術，包括打造5G 虛擬化架構的行動邊緣運算(Mobile Edge Computing, MEC)及雲端無線接取網路(Cloud RAN) 技術，減少基地台機房數量並降低整體耗能；投入窄頻物聯網(Narrowband Internet of Things, NB-IoT) 實驗，該技術專為支援物聯網裝置所制訂，比傳統LTE網路覆蓋範圍更強，能夠追蹤位於室內角落深處及鄉村偏遠地區的裝置。此外，在邁向5G網路的演進過程，需透過網路功能虛擬化，賦予網路滿足多元通信需求時所需的靈活性，此次備忘錄內容涵蓋網路功能虛擬化技術實驗，將為中華電信打造5G核心架構預作準備。

為掌握5G 技術的趨勢及發展，中華電信除已參與國際5G 標準制定，並於2015年加入由不同國家的電信業者合組的「新世代行動網路聯盟」(Next Generation Mobile Networks Alliance) 組織，積極投入5G 技術、創新應用的研發，此外，與諾基亞也建立多項5G 創新實驗的成功模式，相信此次雙方合作，將對中華電信擴展5G 行動通信發展將帶來許多助益，促使中華電信在未來5G 和物聯網產業生態體系中位居重要地位，並帶動台灣行動通信產業與全球接軌。