中華電信與愛立信簽訂5G合作備忘錄搶占5G技術先機

台灣電信業領導品牌中華電信與全球知名電信設備製造商愛立信， 28日正式在西班牙巴塞隆納的「世界行動通信大會」（Mobile World Congress, MWC）上簽訂「5G合作備忘錄」。雙方將共同推動5G應用，包括交通及公共事業等垂直產業數位化轉型，同時將與台灣學術機構、政府單位及相關產業等夥伴進一步合作，以加速電信產業生態體系的進展，雙方合作將成為台灣5G發展史上重要里程碑。

中華電信行動通信分公司涂元光總經理表示：「此次合作，整合中華電信多年的網路管理經驗及愛立信深厚的技術支援，雙強聯手展現實力，將以先進技術引領新一代的網路革命，積極推動5G前期技術與應用，中華電信將在全球5G技術演進中保持領導地位，並以台灣帶上國際舞台為使命，加速台灣5G的進展。」此次的合作中，雙方將採用從LTE-Advanced到5G的網路演進策略，預計於2019年前建立5G實驗網，為台灣在5G技術演進中與全球接軌爭取商機。

愛立信東北亞區總裁柯瑞東（Chris Houghton）表示：「我們非常期待在不久的將來可以看到5G順利進入商用階段。因此，我們正全力關注並研究全球產業採用5G標準的差異，以提供超越4G所能帶來的主要服務和功能。對於成為中華電信的5G合作夥伴，我們感到非常高興，也很興奮能與中華電信針對5G發展的共同願景緊密合作。」

中華電信與愛立信攜手啟動5G新紀元 加速下一代ICT應用及5G服務

根據愛立信最新「行動趨勢報告」指出，亞太地區將成為5G用戶成長第二快速的區域，預計到2022年，將有10%的亞太區域行動用戶是5G使用者，全球5G用戶更將達到5.5億人。此次的合作協議，將能加速台灣消費者實際體驗下一代ICT應用及最新的5G服務，享受極速新境界外，更將為台灣帶來可觀的商機。

全球5G預計於2020年進入全面商轉階段，5G 服務將可透過載波聚合（carrier aggregation）來同時提供高、中及低頻的快速穩定連線，能更加靈活地配合不同情境需求，中華電信將持續發展LTE-Advanced技術，為5G發展奠定重要基礎，以利啟動佈局5G世代資通訊應用的新紀元。