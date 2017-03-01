鋼筋水泥外新選擇？木造摩天樓引領歐美風潮

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）水泥、鋼鐵處處聳立的都市叢林中，一座木造建築在挪威的天際線中特別顯眼。這棟別名「大樹」(The Tree，挪威語稱Treet)的14層樓公寓高52.8公尺，是目前全世界最高的木造建築，它的出現更象徵木料工業正逐步挑戰鋼筋水泥的優勢地位。

《路透社》報導，近來新型、極其強韌的木材建料步步開闢出快速成長的市場。有別於一般木料只出現在高山小村落、美國郊區的傳統印象，愈來愈多建商大膽在都市採用木材打造高樓大廈。

木料商指出，木造高樓的建造過程比鋼筋水泥建築更為環保，建造過程排放較少的溫室氣體。但水泥業者反駁，木料建築得砍伐大量樹木，對森林造成破壞。

瑞典木料建築委員會會長Susanne Rudemstan 表示：「鋼鐵是19世紀的建料、20世紀是水泥，21世紀該是木料的時代了！」她補充，建築所用木材均取自嚴格管理的林地，避免有濫墾濫伐情事。

挪威的「大樹」鄰近挪威第二大城卑爾根的海港，它於2015年完成建造，一舉超越澳洲墨爾本的建築，成為世界最高的木造公寓。不過這座最高木造建築的殊榮維持恐怕不久就要拱手讓人，因為在今年九月，加拿大溫哥華預期會超越挪威，成為世界第一。溫哥華的英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，UBC）有座高達18層樓、53公尺的建築幾近完工。

UBC透露，比起使用其他建材，用木料能夠節省約2,432噸的二氧化碳排放量，約是500輛汽車上路一年製造的排放量。UBC負責建物開發的John Metras歸結木造建築的好處：「使用木料快速、安靜，不會製造太多垃圾。」

目前世界各地都陸續有木造高樓作業，去年十月維也納一座84公尺高的建築動工，預計明年完工。倫敦的劍橋大學建築團隊更提案建造一棟高達304.8公尺，共80層樓的全木造摩天大樓，橡木塔（Oakwood Tower）。​

這類木質建築結構主要使用一種「錯壓層木材」（Cross-laminated timber ，CLT）當作建料。該材料的抗震性良好，但在主要的歐洲市場中，價格比磚瓦、水泥高出10~15%，預期未來隨著木料市場擴大，價格有機會再降。

並且，由於CLT建材在高樓板牆是「預鑄」結構，在建築時大部份作業只需精準組合即可，大大縮短施工時間。這股CLT木造建築風潮始於德國、奧地利及瑞士，目前更逐步擴及到北美、日本及澳洲等地。儘管有些國家訂定法律限制木造建築高度，可預期的是CLT在中層建築市場仍有強大競爭力。

不過，木料的擴大使用並不會完全吞噬鋼筋水泥的市場，因為木造建築並不會百分百全部以木材建構。挪威「大樹」的屋頂花園就有水泥地板。建築師Per Reigstad指出，水泥地板可以增加建築重量，協助讓「大樹」在強風、地震中都能屹立不搖。