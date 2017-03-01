體驗一公斤乾式熟成40天牛排的震撼

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館3月1日起至4月30日止，全新推出「佛羅倫斯風味乾式熟成丁骨牛排」三人份套餐，每塊皆選用超過一公斤的乾式熟成40天丁骨牛排加上佛羅倫斯牛排的經典烹調方式，讓牛肉的香氣表現更上一層。

以義大利料理起家的陳重光主廚，向來對義式料理充滿熱情且難以忘懷，在成功推出乾式熟成100天的作品之後，希望能更加實踐義大利菜與牛排完美結合的夢想，這次將最經典的義式佛羅倫斯牛排端上桌，「除了厚還是厚！」

陳主廚表示佛羅倫斯牛排又厚又大塊是其特色，標準的佛羅倫斯牛排切法要三指厚才可以，嚴選一公斤以上的丁骨牛排，以往品嚐牛排皆以爐烤著重原汁原味，佛羅倫斯牛排則是先經過精純橄欖油、迷迭香、鼠尾草與義式香料等醃製後，再以Fresh & Aged牛排館裡特別吸睛的龍眼木圓型大烤爐高溫爐烤，經過龍眼木燻香，創造多層次的美味，也把佛羅倫斯牛排表現得更具風味。

乾式熟成向來是陳主廚的獨家招牌，這次陳主廚也特別選用40天的乾式熟成丁骨，40天的乾式熟成這次運用在佛羅倫斯牛排的表現上最為適切，微微的乾式熟成香氣、肉質的嫩度和多汁性都表現得恰到好處，每份重達36OZ的丁骨，能同時品嚐到軟嫩的菲力與彈牙帶嚼勁紐約客的不同口感，呈現獨樹一格的美好滋味，讓牛排饕客們絕對不能錯過！

身為肉商軍火庫的美福，擁有最多牛排種類選擇，以進口商背景的優勢回饋給廣大消費者，同步推出多款平日超值精選午晚間套餐，午間套餐僅需NT$1099元起，晚間套餐NT$1399元起，就能品嚐到頂級美國極黑和牛、老饕牛排、頂級Prime肋眼、龍蝦尾、西班牙伊比利豬等奢華美味。現在三人份的「佛羅倫斯風味乾式熟成丁骨牛排套餐」(36OZ) 每套NT$6999元，喜愛的老饕可把握機會品嚐。