〈時評〉多一些史實、少一些史觀

北京對二二八事件的立場已經逐漸清晰，主軸是把台灣人民反抗蔣介石、陳儀統治的努力，與同時期中共與國民黨在中國大陸進行的「解放戰爭」劃上等號，這是北京的二二八「史觀」，台灣人民與大陸人民一起對抗著蔣介石暴政。

「史觀」通常帶有一定的政治目的，企圖拉出一條歷史之「線」，用以解釋真實存在的歷史之「面」。討論史觀的正確性通常流於各說各話，因為史觀的出發點是政治力，成敗也決定於政治力，不是愈辯愈明的史實。

但北京為建立起如此「史觀」，倒是認定了幾項二二八「不是什麼」的「史實」，這是可以討論的範圍。至於二二八「是什麼」的問題，就是前述「史觀」了，雖然史實部分的「否定」與史觀部分的「肯定」之間，並不存在任何邏輯關係。

在史實的否定方面，首先，北京認為，二二八事件並不出於中國共產黨陰謀，這完全是蔣介石栽的贓。二二八起事時，中共台灣工委才建立一年多，黨員百餘人，之前還被國民政府查抄過一次，剩下的殘餘人數更少，大陸學者因此認為，雖然確實有具共黨背景者在事件中建立起少量武裝，但發揮的影響有限。

打完蔣介石，北京接著打台獨。北京認為，二二八事件不是追求台灣獨立，這也是蔣介石的栽贓。根據台灣史家的研究，二二八事件中，要求「自治」是主流，確實很少出現要求台灣獨立的呼聲，即使有要求將台灣交由聯合國託管者，也僅是一小部分人的努力，並未得到響應。

北京這兩個否定都與台灣研究者的結論相同，但對台獨主張者而言，二二八事件的大屠殺，是台灣人民要求獨立的「起源」，這並不意謂著他們主張二二八事件就是一場台獨運動，而是主張二二八的影響帶動了此後更為雄渾的台獨呼聲。

北京的第三個否定，是二二八不是「台灣人反抗中國統治」，這是一個帶有史觀性質的問題。北京認為，台灣人反對的是蔣介石統治，而蔣介石不能代表「中國」，言下之意，中共建立的中華人民共和國才是正統「中國」，不該被流彈所傷。

這樣的認定，顯然是中共的自我感覺良好，1947年的中共，台灣人認識不多，當代的中共，其在台灣的形象，與當年的蔣介石統治大概也好不上許多。

無論如何，史實是可以討論的、史觀是無從討論起的，對二二八這樣複雜的歷史事件，不論北京或台灣，都應該提出更多足可討論的史實，而不是企圖以一種單一史觀縱橫全面。

​（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）