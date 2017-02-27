豆乾廠囚移工14年 民眾拒買里仁緊急下架

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）高雄市岡山食品廠「筌聖老家」傳出疑似軟禁印尼女移工，長達14年未返鄉，引發公憤，許多網友揚言拒買筌聖食品，知名的有機食品零售業者「里仁」緊急宣布，暫停與荃聖老家的合作，里仁南區門市的筌聖豆製品全數下架。

今天通路商里仁有機連鎖商店率先宣布下架商品。里仁今(27)日在官網發出2點公告，「1. 關於媒體報導荃聖老家違法聘用外勞一事，里仁將進行了解。2. 目前里仁將暫停與荃聖老家的合作，荃聖老家於里仁南區門市的豆製品自即日起也會全數下架。」

「筌聖老家」食品工廠涉嫌非法雇用三名逃逸外勞遭警方查緝，其中一名女外勞「阿芳」指控，來台14年，每天工作15小時，沒有加班費、還被限制行動不准外出，透過手機傳簡訊給印尼老公報警求救。

業者表示，雇用非法移工有錯在先，須向社會大眾致歉，但無限制外勞自由情事，盼司法還給業者清白，「坦然接受」各界責難。

食品工廠業者蔡嘉聘表示，前兩天工廠休息，未刻意迴避此事，違規雇用外勞一事有錯在先，跟社會大眾道歉；外勞指控軟禁與苛扣薪資，完全與事實不符，盼司法還給業者清白。

事實上，多年來相關單位曾多次勞檢，但沒有明確事證和搜索票無法仔細搜索，鼓山分局偵查隊長張明彰表示，「只要有公務人員來的時候，就會叫外勞都躲到休息室。」業者面對員警詢問是否有囚禁移工一事，業者竟回答，「我是擔心他們出去不見，我說實在的，如果人不見了，還要再找人回去給仲介楊小姐，我會很麻煩。」

