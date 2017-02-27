〈財經主筆室〉日韓「超值星期五」 台沒有跟進本錢

日韓二國近期相繼宣布打算實施「超值」星期五（Premium Friday）的勞工改革或彈性工時計畫，日本擬在每月最後一個星期五提早自下午3點下班，鼓勵日本企業自主跟進，無獨有偶，南韓政府也宣布推出彈性工時，周一到周四多上半小時班，周五提早兩小時下班，要為民眾打造每月一天「與家人共度」的日子，引發台灣民間與官員熱烈討論，台灣是否應不應該跟進「超級星期五」？

目前日本方面，包括日產、豐田、三得利及野村證券在內等大型企業捧場願意讓員工提早下班，電信業軟體銀行甚至發每人1萬日圓（約90美元）津貼鼓勵消費，政府希望民眾能規畫更多購物與旅遊行程，藉此刺激停滯個人消費，由300兆日圓提高到360兆日圓，目標2020年讓國民生產毛額GDP達到600兆日圓。不過一般民眾似乎不到7%有意願；南韓也配合推出高鐵早鳥優惠，餐飲業低利融資等80多項政策來搶救國內低迷消費，同時改善企業工時過長的問題，卻也招致製造業不適合的批評。

日韓這二個一向被「詬病」為企業員工最愛加班的二大亞洲國家，近年來「過勞」社會事件頻傳，以致國內檢討聲浪不斷，確實不少國際企業也積極努力想要擺脫血汗企業的罵名。而政府方面，在全球低利率已久下，利用貨幣貶值救出口的策略成效較失，尤其是在川普聲討點名貨幣戰爭之際，貨幣與財政政策日漸捉襟見肘，各國政府只能拚命想出各式提振內需花招救經濟。但就像過去有些國家想出發「消費券」來刺激內需一樣，結果出現替代消費抵銷預期，最後根本沒有幫助，如今「超值星期五」到底超不超值？能提振多少經濟帶來乘數效果？一樣在許多民眾心中留意許多問號。

台灣有沒有實施「超值星期五」的本錢？最重要應該先看台灣人就算有假能夠消費得起的本錢有多少？日本經歷零利率或是負利率時期已久，但經濟根基依舊穩健，2016年底日本勞工平均月薪，包含加班費與獎金等為54萬4,823日圓，折合台幣14.9萬元；韓國人口2015年正式突破5000萬人開始以大國自居，平均月薪也在10萬元之上，今年再調升最低薪資7.3%，薪資高才有本錢消費。

而台灣人呢？主計處最新公布去年每月平均薪資為4萬8,790元，實質薪資低於16年前水準。日韓薪水高、物價高沒錯，但台灣實施一例一休以來，各行各業漲聲頻傳，民眾少了加班收入、物價也不低情況下，更不敢大手筆消費，就算周休三日，恐怕對提振消費效果也有限，如今時代進步，工時多寡已不再是競爭力的保證，許多新創產業更不受時間限制，政府當務之急應是儘速檢討彈性工時配套調整，讓民眾賺得到錢對薪水有信心，才會願意掏錢出來消費，國內經濟才能因此產生正向循環，這是提振內需的根本問題。